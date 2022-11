Affaire Adrien Quatennens : Clémentine Autain souhaite une « charte » commune à la Nupes pour améliorer la réponse face aux cas de violences sexuelles et sexistes

Clémentine Autain souhaite que les forces de gauche au sein de la Nupes adoptent une « charte » lui permettant d'améliorer sa réponse aux cas de violences sexuelles et sexistes en son sein.

Clémentine Autain souhaite que les différentes forces de gauche au sein de la Nupes adoptent une « charte » lui permettant d'améliorer sa réponse aux cas de violences sexuelles et sexistes en son sein, a déclaré ce dimanche la députée LFI, lors de sa participation au Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI.

Clémentine Autain s’est exprimée après les nouvelles accusations de « violences physiques et psychologiques » portées par Céline Quatennens.

Le député LFI Adrien Quatennens a démenti et réfuté ces nouvelles accusations.

Clémentine Autain plaide pour l'instauration d'un « groupe de travail de la Nupe » en vue d'une « charte qui repose sur des principes » :

« C'est compliqué d'avoir une réponse politique qui soit affinée, parce que le mouvement Me Too est récent, et que j'estime que nos mouvements politiques n'ont pas suffisamment travaillé pour avoir une réponse juste, proportionnée, graduée qui réponde à la palette des situations dans lesquelles on peut se trouver ».

Suite aux nouvelles accusations portées contre Adrien Quatennens, plusieurs responsables politiques considèrent que le retour à l’Assemblée nationale du député du Nord est impossible.

« Je tends la main à Céline Quatennens (...) nous sommes disponibles pour entendre et accueillir cette parole », a précisé Clémentine Autain, pour qui il est « hors de question que les principes féministes qui guident notre mouvement soient mis de côté parce qu'il s'agit de l'un des nôtres ».