Pompiers

Joindre les services de secours a été très difficile entre 18 h et minuit

Panne des numéros d'urgence pendant des heures pour le chef des urgences du CHU de Lille, sur BFMTV "c'est tout bonnement inacceptable"

SAMU, pompiers, police… Une panne chez l’opérateur Orange a perturbé massivement, mercredi soir, entre 18 h et minuit l’accès aux numéros d’urgence et de nombreux services de secours étaient difficiles à joindre à travers la France à cause d'un incident technique sur un routeur.

Un communiqué d'Orange indiquait "Les équipes d’Orange sont pleinement mobilisées pour rétablir les services dans les meilleurs délais et travaillent en coordination étroite avec les autorités".

Dès 18 heures, des dysfonctionnements massifs ont été signalés aux quatre coins du pays, entraînant de grosses difficultés pour les services de secours. Des numéros d’urgence alternatifs, fixes ou mobiles, ont été mis en place, et diffusés sur les réseaux sociaux par les pouvoirs publics.

« Ce qui nous inquiète, c’est que des gens appellent pour des arrêts cardiaques, des accidents (…), a expliqué sur la chaîne d’information Patrick Pelloux, le président de l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF). Il faut qu’on puisse répondre le plus vite possible. Il y a un véritable problème de mise en danger d’autrui. »