À Paris, les touristes ne sont pas encore complètement revenus

La reprise de l'activité touristique est encore timide et la capitale pâtit du manque de touriste chinois et américain.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de touristes à Paris n'est plus ce qu'il était. D'après l'office de tourisme de la capitale, cet été ils sont entre 3,5 et 4,7 millions à contempler les merveilles de la capitale contre 10 millions en 2019... Le retour à la normale n'est donc pas encore acté concernant l'acitvité touristique. Pour les professionnels, c'est un désastre et les ventes ne sont plus les mêmes notamment sur les points forts de l'accueil comme la Place du Tertre.

Aujourd'hui, les touristes les plus nombreux sont Français et Européens et les conséquences se voient sur le secteur car il manque le contingent américain ou asiatique qui pesaient forts sur le secteur. Pour pallier à cette situaiton, l'office du tourisme de Paris lance un grand nombre d'opérations comme des visites ou des croisières avec guides qui leurs sont dédiées.