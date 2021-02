A Miami, il sera peut-être bientôt possible de payer ses impôts en Bitcoin

Le Bitcoin a connu une hausse de 61% depuis le 1er janvier.

Le maire de Miami, Francis Suarez, a proposé de payer les employés municipaux et de collecter les impôts en Bitcoin, afin de faire de sa ville une pionnière sur le sujet des cryptomonnaies.

Selon une résolution adoptée par le conseil municipal de la ville, les employés devraient pouvoir choisir de recevoir tout ou partie de leur salaire en Bitcoin. Les habitants pourront quant à eux payer tout ou partie des taxes foncières et autres impôts locaux par ce biais. Si cette résolution est une petite révolution, elle est néanmoins bien loin des objectifs initiaux du maire : le conseil municipal a seulement accepté d'étudier l'aspect pratique de ces mesures, plutôt que de les faire entrer en vigueur, comme le suggérait la proposition initiale.

"Je pense que nous sommes sur le point de voir un changement titanesque majeur sur ce sujet", a déclaré Francis Suarez au conseil municipal. "C'est une industrie qui est turbulente, bruyante et en pleine croissance, et cela enverrait le bon signal", a-t-il ajouté. L'homme courtise depuis plusieurs mois les investisseurs et les entreprises technologiques de la Silicon Valley (Californie) afin de les attirer en Floride. L'adoption du Bitcoin est un élément essentiel de ce plan, estime-t-il.

Le maire souhaite également que la ville analyse la possibilité d'investir des fonds publics dans Bitcoin, indique la résolution. Une idée qui pourrait être difficile à mettre en oeuvre : les lois de la Floride limitent strictement la façon dont les gouvernements locaux peuvent investir les fonds excédentaires, limitant généralement les investissements à des instruments peu volatiles comme ceux émis par le gouvernement américain.