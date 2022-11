À Besançon, la restauration d’une statue de Victor Hugo fait la polémique

Après rénovation, la statue de l’écrivain français présente désormais un teint foncé, déclenchant une polémique et même un acte de vandalisme.

À Besançon, ville de naissance de Victor Hugo, la polémique enfle. La restauration d'une statue à l’effigie de l’écrivain français, rénovée à l'occasion de ses vingt ans de présence sur l'esplanade des droits de l’Homme, est au coeur d’une controverse, rapporte l’Est Républicain. Elle avait été sculptée à l'époque par l'artiste sénégalais Ousmane Sow, aujourd'hui décédé.

La ville a en effet décidé de refaire sa patine à la statue, confiant le projet à la fonderie de Coubertin, située en banlieue parisienne. Mais avec un changement notable : Victor Hugo apparaît désormais avec un teint foncé.

Contactée par le journal local, la veuve d'Ousmane Sow concède une erreur de teinte. « Il y a cette espèce de collier blanc qui lui a été fait, qui était bien plus subtil dans l’œuvre originale... Et le visage original était de couleur chair. On dirait un Victor Hugo noir, ce qui n’a jamais été l’intention d’Ousmane », a déclaré Béatrice Soulé.

Aline Chassagne, adjointe à la culture de la Ville, rejette toute polémique : « L’idée était de retrouver l’esprit de la création, comme l’artiste la voulait, c’est-à-dire avec plus de couleurs. Nous sommes d’ailleurs très proches des couleurs de la statue dans son état de 2003 ».