« 64 bornes » : le député Nupes Benjamin Lucas lance un jeu de société pour expliquer les failles et les dangers de la réforme des retraites du gouvernement

Le député écologiste-Nupes Benjamin Lucas a créé un jeu de société, ironiquement baptisé « 64 Borne(s) », pour expliquer la réforme des retraites et contrer les arguments du gouvernement.

Le député écologiste des Yvelines, Benjamin Lucas, va présenter ce lundi 13 février le « 64 Bornes », un jeu de société permettant d'évoquer de manière ludique les enjeux de la réforme des retraites.

Ce jeu est inspiré du traditionnel « 1.000 Bornes ». Le but n’est pas de faire avancer son véhicule mais de dénoncer le recul social que provoquerait, selon l'élu, l'adoption du texte défendu par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Ce jeu tend à montrer le parcours du combattant qui attend les Français avant d'arriver à la retraite à 64 ans, selon le député.

Benjamin Lucas a précisé que le « 64 Bornes» ne serait pas commercialisé et ne serait édité qu'à très peu d'exemplaires :

« Comme le gouvernement nous dit depuis des mois que l'enjeu, c'est un enjeu de pédagogie, j'ai essayé de prendre le contre-pied de cet argument et de construire un jeu pédagogique. (…) Je ne cherche pas à faire de l'argent sur la base de mon combat politique. C'est un jeu que j'édite en quelques exemplaires, que j'utilise dans ma circonscription pour expliquer la réforme des retraites à mes concitoyens, et qui a une visée un peu ludique, pédagogique, peut-être pour faire baisser le niveau de tension entre nous à l'Assemblée nationale quand il est trop élevé. C'est une manière d'aborder des questions politiques importantes et sérieuses de façon ludique », a expliqué Benjamin Lucas.

L'élu des Yvelines a expliqué la genèse et le concept de ce jeu des 64 Bornes samedi sur le plateau de BFMTV. Expliquant avoir essuyé le refus des parlementaires Renaissance de débattre en circonscriptions sur le texte, Benjamin Lucas a confié avoir cherché « un autre moyen d'avoir un débat avec les citoyens et les collègues de la majorité ».

Selon Benjamin Lucas, « le but est d'arriver à la retraite à 64 ans avec toutes les embûches mises par ce gouvernement ». Le jeu comporte par exemple des cartes « passage en force à l'Assemblée nationale », « carrières hachées » ou « ultrariches », auxquelles il est possible d'y opposer les cartes « mouvement social », « opposition parlementaire » ou « égalité salariale », a précisé le député EELV.

Le Parti socialiste a également lancé son propre simulateur, permettant de « calculer le temps de vie restant en bonne santé après la réforme Borne-Ciotti ». Les Internautes peuvent se rendre sur le site «cestquandlaretraite.fr», donner cinq informations personnelles (sexe, année de naissance, âge d’entrée dans la carrière, CSP, département de résidence) et découvrir leur âge de retraite complète ainsi que leur espérance de vie en bonne santé.