60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron "demande pardon" aux harkis

Lors d'une réception consacrée à la mémoire des harkis, le président français s'est excusé auprès des combattants algériens ayant bataillés aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie et a annoncé une loi de "reconnaissance et de réparation".

Aujourd'hui 20 septembre, le président de la République a présenté ses excuses aux harkis au nom de la France. Durant une réception au palais de l'Élysée consacré aux harkis il a annoncé « avant la fin de l’année » un projet de loi de « reconnaissance et de réparation ».

Pour le président : « La République a contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire leur reconnaissance, nous n’oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi la prison, je leur demande pardon. Nous n’oublierons pas. Depuis la République s’est ressaisie. Elle s’est engagée sur la voie de la vérité et de la justice. » et « L’histoire des harkis est grande et douloureuse. (…) C’est l’histoire de déchirures : déchirure de deux pays, déchirure avec vos terres natales, déchirure entre Français, a déclaré M. Macron dans son discours. C’est la tragédie d’une fidélité bafouée plusieurs fois par les massacres en Algérie, par l’exclusion en France, puis par le déni et le refus de reconnaissance. Votre histoire, c’est la nôtre. »

Entre 1962 et 1969, 15 000 à 20 000 harkis se sont établis en France sur 200 000 à 400 000 recrutés par l'armée française. Selon les estimations 60 000 à 70 000 harkis restés en Algérie ont été excutés après la fin de la guerre.

Ce discours a pris place cinq jours avant la Journée nationale d'hommage aux harkis célébrée tous les 25 septembre depuis 2003.

