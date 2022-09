55% des Français de gauche considèrent que les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment. Et 78% qu’Emmanuel Macron mène une politique de droite

Baromètre Ifop

A l’occasion de la fête de l’Humanité, l’Ifop a mené son 9ème baromètre auprès du « peuple de gauche », pour le journal L’Humanité. Globalement, les Français évoluent peu dans leur autopositionnement politique.

45% d’entre eux se définissent aujourd’hui comme étant de gauche, un chiffre relativement similaire à celui mesuré lors de la première vague de ce baromètre (47%, en 2014).

55% du « peuple de gauche » considère que les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment, contre 44% en 2014.

Concernant la politique menée par le chef de l’Etat, les personnes de gauche sont quasi unanimes : 78% affirment qu’Emmanuel Macron mène une politique de droite. 72% pensaient ainsi en septembre 2017, et 75% il y a y an. Malgré cela, ils jugent pour nombre d’entre eux (73%) qu’il est possible de mettre en place une politique correspondant à leurs attentes.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 903 personnes se positionnant à gauche. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne du 24 au 29 août 2022.