40% des 16-30 ans disent suivre l'actualité via des médias généralistes

Kiosque

Quand on leur demande quels sont les médias «que vous utilisez le plus souvent pour vous informer sur l'actualité?», la moitié (50%) des 16/30 ans interrogés répondent «les chaînes de télévision (TF1, France 2, M6, Arte...) quel que soit le format (télévision, comptes sur les réseaux sociaux, applications)», devant «les chaînes d'information en continu» (30%), «les grands journaux nationaux» (24%) et la radio (22%), «quel que soit le format» selon Le Figaro.

Les trois quarts des sondés disent avoir confiance au moins en certains médias et journalistes. Concernant les sujets traités, ils souhaiteraient que soient davantage abordés l'environnement (28%), les sujets sociaux (pouvoir d'achat, inégalités, chômage, 26%), et la santé (20%).

Enquête menée en ligne du 10 au 15 novembre à l'occasion du festival Médias en Seine auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 16 à 30 ans, selon la méthode des quotas.