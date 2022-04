2e tour : rien n'est joué selon le Premier ministre Jean Castex

Jean Castex

"Rien n'est joué", assure le Premier ministre, "et qu'il ne faudrait surtout pas tirer de chiffres [de sondages – Ndlr] l'idée que le match est plié. Il ne l'est jamais. Les Français, vous savez, sont extrêmement jaloux de leurs prérogatives, de leur souveraineté. C'est normal. Nous devons les convaincre que le programme d'Emmanuel Macron est le meilleur pour la France et pour eux."a déclaré Jean Castex, mardi matin sur France Inter.

"Madame Le Pen n'a jamais rien gouverné. Nous avons géré ce magnifique pays qu'est la France, un pays qui aime contester l'exercice du pouvoir. Bien sûr que nous prenons notre part. Mais le pire est toujours possible. Les Le Pen restent les Le Pen." a ajouté Jean Castex.

Si Emmanuel Macron est réélu,« dans les jours qui suivent, comme le veut la tradition, je présenterai ma démission et celle du gouvernement au président de la République » a précisé le Premier ministre.