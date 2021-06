2e tour Régionales Ile-de-France : une liste d'union de la gauche menée par Julien Bayou face à Valérie Pécresse

Valérie Pécresse

Audrey Pulvar et Clémentine Autain figureront sur cette liste

Valérie Pécresse, est arrivée en tête avec 35,94% des voix au premier tour des élections régionales en Ile-de-France. Face à elle la gauche et les Verts étaient divisés : Julien Bayou (Verts), Clémentine Autain (La France Insoumise), Audrey Pulvar (PS).

La présidente sortante de la région, Valérie Pécresse (Libres!, ex-LR) est arrivée largement en tête du premier tour, suivie, au coude à coude, par Jordan Bardella (RN, 13,12%) et Julien Bayou (EELV, 12,95%). Laurent Saint-Martin (LREM, 11,76%), Audrey Pulvar (PS, 11,07%) et Clémentine Autain (LFI, 10,24%) se qualifient également pour le second tour

Après des négociations qui se sont déroulées cette nuit, Julien Bayou, le secrétaire national des Verts a annoncé, lundi matin sur France Info, qu'il allait conduire une liste d'union de gauche avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain.