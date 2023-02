Le marché du Travail se porte bien 16.000 CDI, 3800 alternants et 3000 stagiaires, Auchan recrute

Plus de 400 métiers différents au total sont recherchés pour des postes qui se situent aussi bien au siège d'Auchan dans le Nord que dans les 687 points de vente et plateformes logistiques réparties dans toute la France.

Les métiers de bouche tels que des bouchers, boulangers, pâtissiers et poissonniers sont les métiers phares de cette campagne de recrutement. Le géant de la distribution propose d'offrir une formation aux candidats n'ayant pas d'expérience dans ces domaines. «Auchan recrute de nombreux profils sur leur motivation et se charge ensuite de les former pour les faire évoluer» a déclaré l'entreprise.