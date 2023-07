14 Juillet : les renseignements redoutent une nouvelle utilisation massive de mortiers d'artifice contre les policiers et les gendarmes

Des policiers ciblés par des mortiers d'artifice lors des émeutes après la mort de Nahel.

Selon une note des renseignements, les émeutiers auraient l’intention d’utiliser des mortiers d'artifice contre les policiers et gendarmes lors du week-end de la fête nationale.

Les forces de l’ordre s’apprêtent à vivre un 14 juillet sous haute tension, après les émeutes ayant suivi la mort de Nahel suite à un refus d’obtempérer. Les renseignements s'attendent à une utilisation massive de mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre, les commissariats ou les gendarmeries, selon une note consultée par France Info.

Les services de renseignement redoutent "une montée des tensions et des violences urbaines", avec le contexte de la mort de Nahel.

"Malgré une apparente accalmie, l'agressivité des délinquants envers les forces de l'ordre est omniprésente dans de nombreux quartiers. Après deux semaines de frustration, due au déploiement exceptionnel des forces de l'ordre sur le terrain, les fauteurs de troubles profiteront des opportunités offertes par les festivités du 14 Juillet", selon cette note des renseignements.

Le ministre de l'Intérieur a annoncé mercredi le déploiement d'un "dispositif exceptionnel" de 45.000 policiers et gendarmes les soirs des 13 et 14 juillet, portant le total à 130.000 "policiers, gendarmes et agents", mobilisés de jeudi soir à samedi matin.