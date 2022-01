"Emmerder les non-vaccinés" Emmanuel Macron "assume totalement" cette expression

BFM TV

Le président assume aussi ses critiques contre ceux qui ne seraient plus des citoyens

Interrogé, lors d'une conférence de presse, sur ses propos sur les non-vaccinés, qualifiés d'"irresponsables" qui ne seraient plus des "citoyens", le chef de l'Etat "assume totalement". "Etre citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs, et ce sont d'abord des devoirs",

"Le concept de liberté s'arrête là où la liberté de l'autre est entravée, là où la vie de l'autre peut être mise en danger."

"On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui peuvent paraître familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là."

"Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres mais ils restreignent la liberté des autres."

Le chef de l'Etat estime qu'il devait "sonner l'alarme" . Dans une interview au Parisien cette semaine, avait évoqué son envie "d'emmerder les non-vaccinés".