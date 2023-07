Vous pouvez taper sur Carlos Martens Bilongo, député LFI, avec la bénédiction de Mélenchon

Carlos Martens Bilongo, député LFI, Photo AFP

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

A LFI, on aime les émeutes de banlieues. C’est pourquoi Carlos Martens Bilongo s’est rendu à Nanterre au plus fort des affrontements. Il était venu soutenir la racaille !

Mal lui en a pris. Il a été aussitôt entouré par un groupe de « jeunes ». « Je vous soutiens », leur a-t-il lancé pour se protéger. « Ta gueule » lui a-t-on répondu. Et l’un deux l’a frappé à la tête avec un mortier. Normal, les émeutiers n’aiment pas la récupération.

Quelques mots à propos des émeutes. On a brûlé un drapeau français, incendié des mairies. Et comble de l’abjection, on a taggué le monument dédié aux Juifs de Nanterre déportés vers Auschwitz.

Qu’est-ce que ça à voir avec le deuil après la mort de Nahel. Rien ! Mais ça a beaucoup à voir avec la haine de la France et des Juifs.

Le plus intéressant dans cette affaire, c’est la réaction, plutôt la non réaction de Mélenchon. Il n’a pas eu de mots, pas un seul, pour dénoncer l’agression dont a été victime un de ses proches !

Le credo de La France insoumise est le suivant : « je ne fais pas partie des chiens de garde qui appellent au calme ». On s’en doutait.

Va-t-il maintenant envoyer à Nanterre Eric Coquerel, Alexis Corbière ou Raquel Garrido ? Car lui est bien trop pétochard pour y aller.