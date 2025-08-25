La manipulation à rebours

Vous connaissiez le nudge qui nous pousse à adopter certains comportements socialement positifs, voilà désormais le sludge qui nous manipule encore plus… et pas pour le bien commun

Pensé comme un « bourbier » administratif ou commercial, le sludge repose sur des procédures complexes et épuisantes qui poussent l’usager à renoncer à ses droits ou à ses démarches. Pour la psychosociologue Danielle Rapoport, il s’agit d’une manipulation négative qui mine la confiance, entretient une forme d’injustice silencieuse et exploite la frustration émotionnelle des consommateurs, bien loin des principes du nudge conçu pour servir l’intérêt général.