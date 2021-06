Vous avez aimé Adama Traoré ? Vous adorerez Bagui Traoré…

Une femme prend en photo une fresque en hommage à Adama Traoré en marge d'une marche le 18 juillet 2020 dans la ville de Beaumont-sur-Oise.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Bagui Traoré, un des frères d'Adama Traoré, a eu des ennuis avec la police. Il en a maintenant avec les juges. Bagui Traoré a été renvoyé aux Assises pour tentative d’homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité.

L’occasion est propice pour parler de sa famille. Le père d’Adama Traoré et de Bagui Traoré avait 18 enfants ! Il était polygame et quatre femmes s’étaient dévouées pour lui assurer une nombreuse descendance. Elles étaient analphabètes. Et c’est donc le père qui touchait directement les allocs. 18 enfants ! Ça va chercher dans les combiens ?

Bagui Traoré était connu des services de police pour trafic de stupéfiants et racket avec violences. Quand les policiers ont voulu l’arrêter il était en compagnie de son frère, Adama Traoré. Ce dernier a pris la fuite. Et c’est à l'issue de cette course-poursuite qu’il a trouvé la mort.

Son décès a entraîné cinq jours d’émeutes à Beaumont-sur-Oise. Des coups de feu ont été tirés sur les policiers dont certains ont été blessés. La justice estime que Bagui Traoré faisait partie des tireurs.

C’est pourquoi une Cour d’assises aura à statuer sur son sort. Nous tenons de sources sûres (Assa Traoré) qu’il est innocent. De toute façon comment peut-on faire confiance à une justice de Blancs ? Pour que le procès soit équitable, il faudrait peut-être que les neuf jurés soient des Noirs, d’origine malienne.