Voulez-vous signer la pétition en faveur de la Ligue des droits de l’homme ?

C’est non et vous avez raison.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La pétition se partage de long en large sur Libération et sur les réseaux sociaux. Cette pétition dit que la liberté de penser et de s’exprimer est en danger. Aux armes citoyens !

Et de qui vient cette menace ? Quel est ce féroce soldat qui met notre liberté en danger ? Gérald Darmanin ! Après les mensonges de la Ligue des droits de l’homme (LDH) concernant les émeutes de Sainte-Soline, le ministre de l’Intérieur s’est interrogé sur l’opportunité de continuer à verser des subventions à la LDH. Des dizaines d’associations, y compris Laurent Berger de la CFDT qu’on a connu mieux inspiré, ont signé la pétition clamant que la liberté est en danger.

La LDH fut belle à sa naissance : elle avait été créée pour défendre un innocent, le capitaine Dreyfus. Entre les deux guerres mondiales, elle traita avec le Parti communiste, à telle enseigne qu’elle refusa de condamner les abominables procès de Moscou organisés par Staline. Cela aurait dû la disqualifier à jamais.

Par chance pour elle, en 1940, Pétain vint au pouvoir. Et il interdit la LDH. Ce qui lui permit de se refaire une virginité à la libération. Puis elle recommença à traiter avec le PC. Un compagnonnage fidèle et constant.

Plus près de nous, le PC n’étant plus grand-chose, l’association fit route avec les islamistes du CCIF. Elle ne défendait pas les droits de l’homme mais les droits de certains hommes soigneusement sélectionnés par elle. La liberté qu’elle prônait s’arrêtait à la porte des mosquées !

Normalement, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Mais la LDH n’a que faire de ces afféteries. Elle tape sur le gouvernement, la police et les pouvoirs publics. Tout cela grâce aux subventions qui lui sont versées. Reste que ce n'est pas parce que c’est Darmanin qui la paye qui doit lui dicter sa conduite. Mais payer pour se faire cracher à la gueule ? De façon plus générale, la question se pose de savoir s’il est bien utile de subventionner des associations aussi engagées politiquement !