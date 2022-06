Voulez-vous savoir ce qu’est un « prêche controversé » ?

Une vue générale de la Grande Mosquée du quartier d'Empalot à Toulouse, le 23 juin 2018, lors de son inauguration après 13 ans de rénovation

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

« Le jour du jugement ne parviendra que quand les musulmans combattront les juifs. Le juif se cachera derrière l’arbre et la pierre. Et l’arbre et la pierre diront : « ô musulmans, ô serviteurs de Dieu, il y a un juif derrière moi et tue le » ».

Ce prêche a été prononcé il y a quelque temps par un imam de Toulouse. Il est présenté par les médias comme « controversé ». Nous sommes très favorables à la controverse. Car la controverse est toujours enrichissante.

Les propos de cet imam sont tirés d’un hadith, un des commentaires du Coran, presque aussi saint que le Coran lui-même. Poursuivi pour ses propos, l’imam a été relaxé en première instance. Pour sa défense, il dit avoir utilisé ce hadith « pour éviter aux musulmans de le suivre ». L’imam en question est incontestablement un être complexe. Et c’est pourquoi nous avons quelque peine à le suivre dans ses raffinements.

Le parquet a fait appel de la première décision de Justice. Et l’imam est rejugé depuis hier. L’argument comme quoi il entendait protéger les Juifs d’une fin tragique nous apparaît sujet à controverse.

C’est pourquoi nous ne doutons pas un seul instant qu’en cherchant bien, il trouvera un autre hadith. Ça pourra être celui-là : « le jour du jugement arrivera quand les musulmans embrasseront le Juif. Le Juif n'aura plus à se cacher derrière la pierre et l’arbre. Et la pierre et l’arbre diront : « ô musulmans, ô serviteurs de Dieu, s’il y a encore un Juif derrière moi, viens et prends le dans les bras ». Des islamophobes prétendent que cet hadith n’existe pas. Nous leur laissons la responsabilité de leurs propos. Fin - provisoire - de la controverse...