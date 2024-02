Voilà pourquoi les taxes sur les sodas ne peuvent pas éradiquer l’épidémie d’obésité

Des sodas & boissons sucrées dans un supermarché -- Photo AFP

De nombreux défenseurs de la santé publique et universitaires considèrent que les taxes sur les boissons sucrées (souvent appelées simplement taxes sur les sodas) sont essentielles pour réduire l'obésité et ses effets néfastes sur la santé.

Mais un examen attentif des données remet en cause ce point de vue. Nous avons examiné près de 100 études qui ont analysé les taxes actuelles dans plus de 50 pays et mené nos propres recherches sur l'efficacité des taxes sur les sodas aux États-Unis. Il n'existe aucune preuve concluante que les taxes sur les sodas ont permis de réduire de manière significative la quantité de sucre ou de calories consommée par les gens. Les taxes sur les sodas ne peuvent tout simplement pas inciter les consommateurs à choisir des aliments plus sains.

L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 17 millions de personnes meurent prématurément chaque année de maladies chroniques non transmissibles. Le surpoids ou l'obésité est un facteur de risque majeur pour bon nombre de ces maladies, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'asthme et plusieurs types de cancer. Un rapport de la Commission Lancet de 2019, qui a fait l'objet d'une large publicité, évalue les coûts annuels des soins de santé et les pertes de productivité économique liés à l'obésité à 2 000 milliards de dollars, soit environ 3 % du produit intérieur brut mondial.

La consommation de grandes quantités de sucres ajoutés est un élément clé de ce problème. Une seule canette de soda de 12 onces (environ 350 ml) peut contenir plus de 10 cuillères à café de sucre ; en boire une seule dépasse les limites quotidiennes recommandées par l'American Heart Association en matière de sucres ajoutés. Il est facile de comprendre pourquoi la réduction de la consommation de sodas est une cible populaire dans la guerre contre l'obésité.

D'aucuns pourraient penser que taxer les sodas augmenterait leur prix et découragerait les consommateurs de les acheter. C'est dans cet esprit qu'une vague de taxes a été imposée sur les boissons sucrées dans le monde entier. Par exemple, des villes de la région de la baie de Californie ont imposé une taxe de 1 cent par once sur les boissons sucrées (une augmentation de prix apparemment importante étant donné que les sodas coûtent environ 5 cents par once dans l'ouest des États-Unis).

Pourtant, même les taxes présentées comme les plus efficaces à ce jour, telles que la taxe britannique sur l'industrie des boissons gazeuses, n'entraînent qu'une diminution de la consommation moyenne de sucres ajoutés de 18 calories (un peu plus d'une cuillère à café) par jour. Ces réductions peuvent être annulées par la consommation de deux oursons en gomme, d'une seule cuillère à café de crème glacée ou de deux chips ou frites.

Pourquoi ces taxes ont-elles été si inefficaces ?

Tout d'abord, on part souvent du principe que toutes les taxes seront répercutées sur les consommateurs. C'est rarement le cas. Les entreprises absorbent les taxes si le fait de les répercuter entraîne une baisse des ventes qui se traduit par des pertes financières plus importantes. Les travaux que nous avons menés avec notre doctorant, Hairu Lang, ont montré qu'en moyenne, seule la moitié des taxes locales sur les sodas aux États-Unis sont ajoutées aux prix des produits. Les achats varient relativement moins que les prix, et les recettes des ventes augmentent. Une augmentation de prix de 10 % dans la région de la baie de Californie réduit les achats de boissons taxées de 5 à 7 % en moyenne.

Aux États-Unis, les taxes sur les sodas ne sont appliquées que dans une poignée de villes. Plusieurs études montrent que les consommateurs se contentent d'acheter des sodas dans les villes voisines qui n'ont pas de taxe sur les sodas. Une étude réalisée en 2020 a révélé une réduction stupéfiante de 46 % des ventes de boissons taxées en réponse à la taxe de 1,5 centime par once appliquée à Philadelphie, mais plus de la moitié de cette réduction des ventes a été compensée par des achats transfrontaliers.

En utilisant des données plus récentes, nous avons constaté des réductions moyennes des ventes beaucoup plus faibles dans les magasins de Philadelphie (18 à 25 %), qui sont encore réduites par les achats transfrontaliers. Cela peut sembler une réduction assez importante des ventes, mais l'impact sur la consommation de sucre est faible. Et les gens n'achètent pas de boissons plus saines à la place.

Certains pensent que les taxes sur les sodas peuvent également constituer un outil efficace pour lutter contre les inégalités en matière de santé. Les communautés à faible revenu ainsi qu'affichant une certaine diversité raciale ont tendance à consommer beaucoup de boissons sucrées et souffrent de manière disproportionnée d'obésité et des problèmes de santé qui y sont associés. Les taxes sur les sodas pourraient, en théorie, donner un coup de pouce particulièrement utile à ces ménages en les incitant à consommer des boissons plus saines. Mais les données disponibles suggèrent le contraire. Nous avons constaté qu'une part plus importante de la taxe est répercutée sur les consommateurs des quartiers à faibles revenus (et plus diversifiés sur le plan racial) et que ces ménages réagissent moins aux hausses de prix que les habitants des quartiers plus aisés. Cela signifie que les ménages à faibles revenus supportent une charge plus lourde que les taxes sur les sodas et qu'ils ne bénéficient pas des avantages promis en matière de santé.

Les défenseurs des taxes sur les sodas rétorquent parfois que les recettes de ces taxes peuvent être réorientées vers des programmes bénéficiant à ces mêmes ménages. Mais il est certain que ces programmes peuvent être financés plus directement et plus équitablement en réaffectant les fonds collectés au titre de l'impôt sur le revenu.

Comment faire mieux ?

Tout d'abord, les taxes sur les sodas imposées à l'échelle nationale, et non locale, réduisent les achats transfrontaliers. Deuxièmement, une taxe sur la teneur en sucre plutôt que sur le volume de la boisson (avec des taux de taxation plus faibles pour les produits moins sucrés) incite les fabricants à réduire le sucre ajouté à leurs boissons. Environ 80 % des réductions globales mesurées des achats de sucre ajouté au Royaume-Uni proviennent des reformulations des fabricants plutôt que d'une diminution des achats.

Troisièmement, les politiques visant à réduire de manière significative les sucres ajoutés ou le nombre total de calories consommées ne peuvent être efficaces si elles ne ciblent qu'un petit groupe de produits, comme les sodas. Des taxes plus larges sur les sucres ajoutés à toutes sortes d'aliments et de boissons, en particulier lorsqu'elles sont associées à des subventions qui rendent les alternatives plus saines (comme les fruits et légumes frais) moins chères, ont plus de chances d'aboutir.

Des campagnes d'éducation, des politiques d'étiquetage et des obligations d'information pourraient renforcer la capacité des gens à faire des choix plus sains. Jusqu'à présent, seuls quelques pays, comme le Chili, le Pérou et l'Uruguay, informent les consommateurs des dangers d'une consommation excessive de sucre en apposant une étiquette d'avertissement évidente, en forme de panneau d'arrêt, portant la mention "riche en sucre" ou "excès de sucre" sur la face avant des emballages.

Nous avons besoin de plus de recherches pour évaluer quelles politiques, seules ou combinées, peuvent réduire plus efficacement la consommation de sucres ajoutés. Mais nous savons déjà - malgré le soutien de nombreux chercheurs et décideurs politiques et l'attention médiatique dont elles ont fait l'objet - que les taxes sur les boissons sucrées ne peuvent pas entraîner les changements de comportement nécessaires pour inverser les tendances en matière d'obésité.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.