ALLIANCE

Voilà pourquoi l’alliance de la Russie avec la Chine est moins solide que le suggérait la présence de Xi auprès de Poutine

La présence de troupes chinoises au défilé militaire du 9 mai à Moscou, aux côtés de Vladimir Poutine, illustre l’approfondissement du partenariat stratégique entre Pékin et Moscou. Au-delà du symbole, la démonstration révèle une relation asymétrique où la Russie, isolée par l’Occident, s’appuie de plus en plus sur ses alliés autoritaires (Chine, Iran, Corée du Nord) pour soutenir son effort de guerre et affirmer sa place sur la scène internationale.