Voilà pourquoi intégrer un voile dans la campagne de FranceTV info est une erreur

Dans son livre "Le linceul du féminisme : Caresser l'islamisme dans le sens du voile", Naëm Bestandji analyse le détournement de l'antiracisme pour promouvoir l'islamisme et la misogynie du voile.

Écrivain/essayiste, Naëm Bestandji est un laïque et féministe engagé. Il a longtemps travaillé dans le domaine socio-culturel auprès des enfants et adolescents des quartiers populaires. Il y a toujours vécu et a été très tôt confronté à la montée de l'intégrisme religieux.

Dans cet article, Franceinfo tombe dans le piège. Et ce n'est pas une première pour FranceTV.

Les islamistes sont obsédés par le sexe. La religion n'est que le prétexte régulateur de leur libido et le patriarcat leur organisation sociétale favorite. Ils sont si obsédés par le sexe et la peur de la tentation, qu'ils ont fait du voile leur outil identitaire et politique.

Leur stratégie est sur le temps long. Les islamistes veulent imposer le voile, cheval de Troie de leur idéologie, progressivement. Il est donc nécessaire de nous habituer à sa visibilité, de le banaliser. Les images comptent autant que les offensives à l'école ou dans le sport.

Diffuser des images composées uniquement de femmes voilées afficherait trop frontalement leurs intentions, effrayerait la population, y compris des musulmans, et la braquerait contre les islamistes.

En revanche, diffuser des images où une ou deux femmes voilées figurent parmi une majorité de femmes sans voile n’envoie pas un message de conquête mais d’acceptation des différences, de valorisation de la diversité. Le voile serait une différence… biologique comme la couleur de peau.

Mettre sur le même plan sexisme du voile et couleur de peau vise à relativiser le premier et à se concentrer sur la seconde. Cela contredit et retire du même coup le faux argument du "libre choix" à la soumission patriarcale. La couleur de peau n'est pas un choix... comme le voile.

Ce marketing victimaire, dont le détournement de l'antiracisme est idéal, fonctionne. Au lieu de combattre l'islamisme politique, une frange de la gauche va au contraire s’approprier sa communication pour que ce type d’illustrations soit vu par le plus grand nombre.

Cette fausse et choquante comparaison vise à instiller l'idée que l’adhésion à une interprétation extrémiste de l'Islam serait inscrite dans les gènes, comme la couleur de peau, et le voile cousu sur le crâne de celles qui le portent. L'essentialisation est totale.

C'est la rhétorique d'inversion: le voile discrimine les femmes parce que nées femmes. Défendre un racisme "choisi" (la misogynie est une forme de racisme) en arguant la lutte contre le racisme subi.

De plus, la religion est un choix induit par des dogmes. Sa manifestation est encadrée par la loi de 1905 et celles qui lui ont succédé pour la compléter. Ce n’est évidemment pas le cas de la couleur de peau. On ne peut pas tout mettre sur le même plan.

Mais mettre sur le même plan sexisme du voile et attribut physique permet de rendre inconcevable le fait qu’une femme ôte son voile selon les circonstances professionnelles ou autres, comme il est inconcevable de changer notre pigmentation.

Cette racialisation permet alors d’accuser de racisme toute critique contre le voilement, l’islamisme et l’islam de façon générale. Le CCIF, dont le voile était aussi son outil central, était le fer de lance de cette stratégie victimaire. @FranceTV s'y était déjà associé.

Cette promo de l'islamisme par le service public a commencé en 2017. Sous prétexte de lutter contre les discriminations envers les musulmans,"FranceTV éducation" avait véhiculé auprès de la jeunesse la propagande islamiste en s'appuyant sur le CCIF.

En 2020, c'est au tour de francetvslash qui promeut le sexisme du voile par une série destinée à la jeunesse. Cette chaîne publique a contribué au développement de l'intégrisme musulman dont le sexisme du voile est le principal outil de propagande.

En 2020, francetvslash va encore plus loin dans sa promo du sexisme du voile. La stratégie victimaire de l'islamisme joue à plein. La chaîne assume son partenariat avec le CCIF et met en avant une militante islamiste présentée comme une simple musulmane.

Le dessin de Franceinfo destinée aux enfants, où même les fillettes sont voilées, s'inscrit dans la com' islamiste : une musulmane est forcément voilée/il faut préparer les fillettes au sort d'objet sexuel qui les attend/présenter la misogynie comme une forme de tolérance.

Franceinfo ne montre pas d'autres religions. Seule le voile est associé au racisme. En lisant dans son article le terme raciste de "racisé" et en observant les personnes consultées, on voit le parti-pris "intersectionnel", soutien de l'islamisme politique depuis des années.

Naëm Bestandji a publié "Le linceul du féminisme : Caresser l'islamisme dans le sens du voile" aux éditions Seramis.