Voilà LignoSat, le premier satellite en bois qui tourne au-dessus de nos têtes

Le premier satellite en bois au monde fabriqué à partir de bois et nommé LignoSat, développé par des scientifiques de l'Université de Kyoto et la société forestière Sumitomo Forestry, est présenté lors d'une conférence de presse à l'Université de Kyoto.

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.

Atlantico : Le premier satellite en bois au monde, baptisé LignoSat, développé par des scientifiques de l'université de Kyoto et la société forestière Sumitomo Forestry, a été présenté lors d'une conférence de presse à l'université de Kyoto. En quoi est-ce une innovation notable ?

Anna Alter : La démarche écologique, responsable, zero déchet gagne l'espace, on veut aujourd’hui des matériaux durables qui polluent moins l’orbite basse. Depuis le premier spoutnik en 1957, soixante sept ans de conquête, d’intrusion humaine, de va-et-vient laissent forcement des traces. A force d’envoyer des satellites artificiels autour de la Terre, notre environnement spatial est devenu une vraie poubelle. Des carcasses de vieux vaisseaux, des morceaux de tôles et des boulons traînent là haut et on ne sait plus quoi faire pour s’en débarrasser. Des centaines de milliers de débris de plus de un centimètre tournent au-dessus de nos têtes et représentent un vrai danger pour les engins que l’on envoie dans l’espace mais aussi à la longue pour notre planète. Et ça ne s’arrange pas, Elon Musk avec ses « mégaconstellations » de Starlink dont la mission est de distribuer Internet sur le globe et à la durée de vie très courte, représente à lui seul une menace : tous ses satellites finiront par retomber en se désintégrant dans l’atmosphère et pollueront à tout va. Pour la prochaine génération, les Japonais ont donc pensé à utiliser du bois qui se consume complètement alors que le métal laisse des résidus toxiques. LignoSat, développé par des scientifiques de l'université de Kyoto et la société forestière Sumitomo Forestry est un cube en bois de magnolia de seulement 10 centimètres de coté. Un satellite tout petit qui déjà fait beaucoup parler de lui.



Pourquoi avoir choisi le bois ? Quel impact cela peut-il avoir ? Ces satellites en bois permettent-ils de lutter contre l’augmentation des débris spatiaux ? Ces satellites se consument-ils mieux au contact de l’atmosphère lors de leur retour sur Terre ?

Pour la première fois, on va utiliser du bois de magnolia dans l’espace, c’est un cube d’essai, ses faces ont été construites selon des méthodes traditionnelles de menuiserie nipponne ancestrales, sans aucune colle, ni fixations métalliques. On sait que le magnolia est un bois dur, résistant à la pourriture, assez léger, se travaillant facilement que l’on utilise pour la fabrication de contre-plaqué et on attend maintenant de voir comment il se comporte à l’extérieur de la Terre pour tirer des conclusions. Conçu pour être plus respectueux et bien moins polluants que les satellites classiques, si LignoSat tient le coup sur orbite, il créera une véritable révolution…

Qu’est-ce qui a pu pousser à ce choix ? Est-ce que cela relève de la communication ou y a-t -il un réel intérêt scientifique ?

Comme je l’ai dit, le respect de notre environnement spatial est devenu une préoccupation, on cherche de nouveaux matériaux pour stopper la pollution sur l’orbite basse mais aussi diminuer l’impact sur notre atmosphère de la chute des débris. A priori le bois semble une bonne option. La conception originale de ce petit cube devrait lui permettre de résister aux conditions extrêmes qui règnent loin de notre planète douillette, tout en offrant des avantages écologiques évidents.

Qu’est-ce que cela veut dire sur l’avenir du programme spatial ? Est-ce qu’il sera plus facile d’envoyer des satellites dans l’espace s’ils sont en bois ?

La combustibilité du bois est un atout de taille, on ne le dira jamais assez, il se consume sans laisser de débris… Les chercheurs imaginent de construire en bois des habitations sur la Lune et des abris sur Mars... Les propriétés naturelles de protection contre les radiations électromagnétique en font en font matériau idéal pour isoler les murs et les coqs des habitats spatiaux, avec toutefois un bémol : sous les bombardements des rayons cosmiques composés de protons et de noyaux d’atomes d’énergie extrêmement élevée, il pourrait perdre, allez savoir, toutes ses capacités…