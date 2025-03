Voilà comment leur long séjour imprévu dans l’espace aura affecté le corps et le psychisme des astronautes de la NASA bloqués depuis 9 mois

En tant que professeur de psychologie de la santé au travail, Craig Jackson s'intéresse à l'effet plus large des lieux de travail et du travail sur la santé et le bien-être psychologique des personnes. Il s'intéresse notamment à la violence et à la sécurité sur le lieu de travail, aux professions inhabituelles et rares, au suicide lié au travail, aux changements technologiques, à l'exposition aux pesticides, aux heures de travail, au stress, aux techniques de recherche, aux méthodes neurocomportementales et aux évaluations psychologiques.