Voilà comment les canicules peuvent avoir un impact de long terme sur notre santé

Un ouvrier tente de se rafraîchir avec de l'eau sur un chantier de construction à Savenay, près de Nantes, le 18 juillet 2022, alors qu'une canicule frappe la France.

Face à la canicule et aux fortes chaleurs, le corps déclenche des mécanismes d’adaptation comme la transpiration. Certains individus sont néanmoins plus fragiles face à ces épisodes.

Atlantico : Cette semaine, la France connaît une vague de chaleur historique avec des températures maximales atteignant plus de 41 degrés dans certaines parties du pays comme Paris. Si nous nous interrogeons sur les conséquences de l'augmentation des températures sur notre environnement, nous pouvons nous demander comment notre corps sera impacté. Comment la déshydratation affectera-t-elle notre corps ?

Richard Johnson : Les conséquences les plus connues des vagues de chaleur sont les coups de chaleur, qui peuvent être associés à un risque de décès, de complications neurologiques et de lésions hépatiques et rénales. Cependant, il est de plus en plus évident que ces effets peuvent avoir des conséquences à plus long terme, notamment le développement d'une maladie rénale chronique. Plus récemment, il a également été prouvé que la déshydratation peut également activer des processus susceptibles de stimuler la prise de poids et le prédiabète.

L'obésité pourrait-elle paradoxalement augmenter avec ces épisodes de temps chaud ? Pourquoi cette maladie deviendrait-elle plus fréquente ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre ?

Les épisodes de temps chaud peuvent augmenter le risque d'obésité par de multiples mécanismes. Par exemple, le stress thermique peut entraîner une réduction de l'activité physique. Le stress thermique peut également stimuler la déshydratation et la soif, et souvent les gens s'hydratent avec les mauvais types de liquides, notamment les boissons gazeuses, qui contiennent beaucoup de sucre. Aux États-Unis, l'obésité est plus élevée dans les États du sud où il fait plus chaud et cela est lié en partie à la consommation élevée de boissons sucrées. L'une des raisons est que le fructose, présent dans le sucre de table, est particulièrement efficace pour stimuler l'accumulation de graisse et provoquer une résistance à l'insuline.

Il existe également un autre mécanisme par lequel le stress thermique peut augmenter le risque d'obésité. Il s'agit du fait qu'une légère déshydratation peut stimuler la production de fructose dans l'organisme. Des études expérimentales suggèrent qu'une déshydratation légère induite par un stress thermique peut stimuler les caractéristiques du syndrome métabolique, comme le développement de la stéatose hépatique et du prédiabète. La consommation de sel, qui crée également un état de déshydratation (par exemple, en stimulant la soif), peut également stimuler la production de fructose et, à terme, entraîner le développement de l'obésité et du diabète. Ces études suggèrent que le stress thermique et le changement climatique pourraient avoir une autre conséquence, à savoir qu'ils pourraient augmenter le risque d'obésité et de diabète.

Quelles lésions deviendront plus courantes ? Y aura-t-il des maladies communes dues au stress thermique ?

Les plus courantes seront les coups de chaleur, les calculs rénaux et les maladies rénales. Cependant, nous nous attendons à ce qu'il y ait également une augmentation de l'obésité, de la stéatose hépatique, du prédiabète et du diabète.

Avec la hausse des températures, le risque de maladies cardiovasculaires augmentera-t-il ? Comment pouvons-nous le prévenir ?

Oui, nous pouvons nous attendre à une augmentation des maladies cardiaques et de l'hypertension artérielle, également liée à ces changements.

Richard Johnson a publié "Nature Wants Us to be Fat".

