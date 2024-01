L’Organisation juive européenne (OJE), dédiée à la lutte contre l’antisémitisme, a reçu lundi un signalement.

Ce site est gratuit et mondialement connu. Des millions d’utilisateurs font appel à lui. Il propose des traductions en une quinzaine de langues : français, anglais, polonais, russe, hébreu, arabe...

Il traduit non seulement les mots mais aussi les expressions. Et on a vu apparaître sur Reverso la formule suivante « Vivement le retour des chambres à gaz » lorsqu'on veut traduire du français à l'anglais « Vivement le retour ». Et en anglais : « Strongly the return of gas chambers ». On ne sait si ça a été traduit en hébreu.

Comment une phrase aussi immonde a-t-elle pu se retrouver sur Reverso ? Sans doute parce qu’elle a été postée par des antisémites fanatiques. Vous pouvez vérifier en allant sur Reverso. La phrase en version française et anglaise est toujours là.

Pour sa défense, Reverso dit faire appel à l’Intelligence artificielle. L’IA serait-elle antisémite ?