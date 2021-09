Vers une reconfiguration des équilibres géopolitiques en Asie centrale

Chine, Russie et Iran œuvrent depuis longtemps à l'émergence d'un monde multipolaire qui succéderait à l'hégémonie américaine, et la convergence stratégique entre ces trois puissances n'a pas attendu la débâcle finale des Américains en Afghanistan pour s'organiser. Pékin et Téhéran ont signé en mars dernier l'historique accord « Lion-Dragon Deal » qui assure une coopération économique d'envergure entre les deux pays et des investissements chinois en Iran à hauteur de 400 milliards de dollars sur 25 ans. Un accord stratégique similaire s'étalant sur deux décennies, qui serait une extension du pacte signé entre l'Iran et la Russie en 2001, serait également en cours de négociation avec Moscou.

La première visite diplomatique de Raïssi confirme que le regard de l'Iran se tourne décidément vers l'est et se concentre sur l'organisation d'un front régional asiatique. Cela traduit directement l’inclination du Guide Suprême Ali Khamenei, qui prône de longue date un rapprochement avec la Russie et les autres puissances asiatiques au détriment d'une normalisation des relations avec les Etats-Unis pour des raisons économiques, mais aussi idéologiques.

Il est évident que la chute de Kaboul a catalysé leur objectif le plus cher : évincer autant que possible les Etats-Unis de leur région. Artisans de leur propre défaite, les Américains ont perdu dans cette « guerre sans fin » une grande partie de leur prestige et de leur crédibilité, à la grande satisfaction de leurs rivaux asiatiques. Elle signe sans nul doute la fin du cycle de l'hyperpuissance américaine, qui avait atteint son apogée entre 1991 et 2001, avant que les sanglants attentats du 11 septembre, qui marquent aussi leur vingtième anniversaire, ne sonnent le début de son déclin. La réponse militaire que les Etats-Unis ont opposé au terrorisme en Afghanistan et en Irak, loin de réduire la menace, a initié une crise globale de l'autorité morale américaine et occidentale, aujourd'hui plus forte que jamais.

Le monde unipolaire dominé par Washington après la fin de la Guerre froide semble donc révolu. Mais si un cycle géopolitique est bien en train de s'achever, un autre est également en train de s'ouvrir, et on aurait cependant tort de considérer que le départ des Américains de la région est définitif alors qu'il peut être conservé sous une autre forme. Ainsi, aux blocs occidental et soviétique succèdent aujourd'hui des blocs plus protéiformes, mais tout aussi antagonistes, sur le théâtre moyen-oriental et asiatique : d'un côté, une alliance à la fois historique et pragmatique entre Israël et les principales pétromonarchies arabes du Golfe Persique, proxies de Washington qui lui permettrait de conserver une relative influence dans la région ; de l'autre, un front asiatique mené par trois anciens empires qui aspirent à retrouver leur puissance passée, l'Iran, la Chine et la Russie, unis dans leur volonté commune de compromettre les intérêts stratégiques des Etats-Unis et de leurs alliés au sein de leur espace vital.