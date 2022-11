Vers une 9e vague Covid : à quoi s’attendre si nous sommes tous omicronés à nouveau cet hiver ?

Atlantico : L’année dernière l’arrivée du variant Omicron a changé le cours de la pandémie. Alors nous nous approchons d’une période favorable au Covid, faut-il craindre une neuvième vague ?

Antoine Flahault : Depuis presqu’un an qu’Omicron a émergé et s’est imposé dans le monde entier, je ne crois pas que l’on puisse réellement parler d’une période plus “favorable” qu’une autre dans l’année. Les sous-variants d’Omicron ont déjà provoqué quatre vagues en Europe et en effet une cinquième est en train de démarrer à nouveau en cette fin d’automne. Il y a deux éléments qui ont changé profondément le cours de cette pandémie, le vaccin et l’émergence d’Omicron. La forte couverture vaccinale en Europe a permis de contrôler l’engorgement des hôpitaux et celui notamment des réanimations. Cet engorgement avait caractérisé les premières vagues pandémiques, et conduit à la mise en œuvre de mesures fortes, inédites, qui combinaient alors un contrôle des frontières, à des quarantaines, des couvre-feux, des mesures de confinement, et le port obligatoire du masque. Lorsqu’Omicron est arrivé dans un contexte de couverture vaccinale élevée, les fortes vagues de contaminations - que le vaccin ne savait pas empêcher - n’ont plus été associées à des tensions hospitalières majeures. Le vaccin a alors permis la levée rapide de toutes les mesures sanitaires. Le taux de mortalité s’est certes effondré, mais la transmissibilité d’Omicron ayant explosé parallèlement, le nombre absolu de décès est resté très élevé, de 65’000 morts du Covid-19 en 2020, 60’000 en 2021, la France en rapportait encore 33’000 à la mi-novembre 2022. Une pandémie dans la pandémie est par ailleurs en train d’émerger. Elle concerne les Covid longs et toutes les manifestations post-infectieuses du Covid, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou neurologiques qui risquent de peser très lourd sur l’état de santé de la population, longtemps après la pandémie. La pandémie reste donc mal contrôlée même si la vaccination a permis, comme nous l’avons vu, d’éviter de saturer le système de santé. Nous nous dirigeons aujourd’hui vers une nouvelle vague, la neuvième de cette pandémie de Covid-19, mue par un nouveau sous-variant d’Omicron, appelé BQ.1.1, très transmissible et qui semble se comporter un peu comme BA.5, dont il provient lui-même, et auquel il succède.

Sommes-nous dans la même situation que l’année dernière face au Covid ?

La répétition des quatre précédentes vagues d’Omicron comporte en effet de grandes similitudes. Si la performance de la veille sanitaire s’est beaucoup dégradée en douze mois un peu partout en Europe, chacune des quatre vagues que l’on vient de connaître se ressemblait en réalité beaucoup, tant en taille qu’en impact. Un grand nombre de contaminations, désormais très sous-estimées par les chiffres officiels, un faible taux de formes sévères nécessitant l’hospitalisation, des taux de létalité très bas, sauf chez des personnes très vulnérables (personnes âgées et immunodéprimées), et enfin une proportion de l’ordre de 20% de Covid longs, touchant toute la population infectée mais plus fréquents chez les femmes et les jeunes adultes. Sans qu’il soit facile de prévoir les caractéristiques du nouveau sous-variant BQ.1.1 qui semble s’imposer rapidement dans le paysage épidémiologique de cette neuvième vague, il semble probable que l’on s’oriente vers un scénario où les conséquences sur la morbi-mortalité seraient très voisines de celles que l’on vient de connaître ces derniers mois.

A quoi s’attendre si nous sommes tous « omicronés » à nouveau cet hiver ? Quels sont les risques ?