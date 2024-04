Vengeance systématique en chanson : et si la giga star Taylor Swift était en réalité l’incarnation de la culture du harcèlement mesquin ?

Atlantico : De Harry Styles à Jake Gyllenhaal, Taylor Swift a réglé ses comptes en musique à de nombreuses reprises avec ses anciens compagnons notamment. Quels ont été les principales chansons dans lesquelles Taylor Swift a tenté de régler ses comptes ? Quels étaient les anciens compagnons malmenés et cités spécifiquement dans les paroles de ses tubes ? Quels étaient ses principaux reproches ?

Michel Bampély : Taylor Swift a souvent utilisé sa musique pour régler ses comptes avec ses anciens partenaires, transformant ses expériences personnelles en chansons emblématiques. Parmi les principales chansons dans lesquelles elle a exprimé ses sentiments et réglé ses différends figurent "Forever & Always", où elle fait référence à sa brève relation avec Joe Jonas, ainsi que "Dear John", une ballade adressée à John Mayer. De même, "All Too Well" offre un regard introspectif sur sa relation avec Jake Gyllenhaal, tandis que "Style" et "Out Of The Woods" évoquent son histoire avec Harry Styles. Les chansons de Taylor Swift reflètent une forme d'autonomisation et de prise de contrôle de sa propre narration. En mettant en musique ses expériences personnelles, Swift revendique son pouvoir sur son image publique et son récit personnel.

Les reproches principaux exprimés par Taylor Swift à l'égard de ses anciens partenaires sont souvent centrés sur des sentiments de trahison, de manipulation ou de désillusion. Elle semble exprimer sa peine et sa colère face à des relations qui se sont mal terminées, mettant en lumière des comportements irrespectueux ou égoïstes de la part de ses partenaires. Dans certaines situations, elle exprime également sa frustration face à des relations instables et insatisfaisantes. Ces reproches reflètent souvent des sentiments de blessure émotionnelle et d'injustice, tout en affirmant son autonomie dans la situation.

L'impact sociétal de la musique de cette artiste peut être étudié à travers ses effets sur la culture populaire et les normes sociales. Ses chansons influencent les discussions publiques sur des sujets tels que les relations amoureuses, le féminisme et la célébrité, et peuvent contribuer à façonner les attitudes et les comportements individuels et collectifs. Les paroles de ces tubes offrent des perspectives sur les relations modernes et les récits de résilience, tout en participant à des conversations plus larges sur la vie amoureuse, la confiance en soi et le pouvoir d’agir au féminin.

Pascal Neveu : La liste des amours, très brèves, de Taylor Swift qui se sont retrouvées en studio d'enregistrement est assez impressionnante.

Une liste illustre qui comprend des noms tels que Harry Styles (Style et Out Of The Woods), Taylor Lautner (Back To December, dans Speak Now), John Mayer, (Dear John, dans Speak Now), Jake Gyllenhaal (All Too Well et la chanson vengeresse We Are Never Ever Getting Back Together, dans Red),Tom Hiddleston (Getaway Car, dans Reputation), Joe Jonas (Forever & Always, dans Fearless), Joe Alwyn (My Boy Only Breaks His Favorite Toys, So Long, London ou encore Fresh Out the Slammer), Cory Montheit (Mine de Speak Now), Conor Kennedy(Begin Again dans Red), Calvin Harris (I Forgot That You Existed dans Lover, Matty Healy The Smallest Man Who Ever Lived, « Le plus petit homme ayant jamais vécu »). Si les fans ont vu juste, il serait présent dans sept des 31 titres de The Tortured Poets Department.

Taylor Swift a pris l’habitude d’évoquer ses relations amoureuses dans ses chansons et le jeu de ses fans est de découvrir qui est qui.

Un extrait intéressant d’une de ses chansons dit : « Même les statues s’effondrent / Si on les fait attendre ». Texte intéressant afin d’analyser ses motivations et sa psychologie.

Je vais revenir afin de répondre à votre dernière première question ci-après. Mais en préambule, n’oublions pas que Jonas Brothers a rompu (pour ne pas dire largué) Taylor Swift par un coup de fil de 27 secondes… Elle lui a répondu par la chanson « Les deux ont eu un bref flirt » en 2008.

Taylor Swift n’est-elle pas l’incarnation de la culture du harcèlement mesquin à travers ces pratiques ?

Michel Bampély : Il est pertinent d'explorer le point de vue selon lequel les pratiques de Taylor Swift ne relèvent pas uniquement d'un harcèlement mesquin, mais plutôt d'une stratégie marketing bien pensée. D'un point de vue sociologique, la carrière de la star a été marquée par une gestion habile de son image publique et de sa narration personnelle. Ses chansons sur ses relations passées sont souvent perçues comme une partie intégrante de son développement artistique, utilisées pour générer de l'attention médiatique, stimuler les ventes d'albums et maintenir son statut d'icône de la pop.

Cette approche est également alignée avec les tendances culturelles qui valorisent la transparence et l'authenticité dans la musique populaire, où les artistes partagent ouvertement leurs expériences personnelles dans leurs œuvres. Par conséquent, plutôt que de considérer ses chansons comme du harcèlement mesquin, elles peuvent être interprétées comme une forme de narration créative et de maîtrise de son propre récit, où Taylor Swift utilise habilement ses expériences personnelles pour susciter l'intérêt de son public et maintenir sa pertinence dans l'industrie musicale.

Dans le différend entre Taylor Swift et Kim Kardashian, Swift a utilisé sa musique pour régler ses comptes avec la célèbre star de la télé-réalité. Après une altercation publique en 2016, Swift vient de publier une chanson intitulée "thanK you aIMee" dans laquelle elle fait allusion à Kardashian sous un faux nom. Les paroles peu flatteuses ont incité les fans de Swift à inonder le compte Instagram de Kim Kardashian de commentaires, entraînant une perte de 100 000 abonnés pour cette dernière. Cet incident met en lumière la capacité de Swift à utiliser sa musique comme une forme de revanche médiatique.

Pascal Neveu : Chez certains et certaines, l’envie de vengeance se manifeste plutôt discrètement ou se limite à quelques disputes en tête à tête. Mais chez d’autres ce désir est plus fort et se manifeste de manière parfois explosive. Repensons à une ex première Dame de France qui a raconté ses souffrances dans un livre. Ou Encore Shakira qui en a fait une chanson devenue numéro 1 mondial en quelques jours.

Bien évidemment il existe d’autres façons d’assouvir ce besoin de vengeance. Mais une fois assouvie, est-ce que cette vengeance va réellement apaiser la souffrance ressentie ? Les études montrent que la vengeance soulage rarement. Elle empêche souvent d’aller mieux, car rester dans un rôle de victime, n’être que dans un désir de vengeance empêche surtout de prendre conscience que dans une histoire de couple, on est deux. Tant que l’on refuse de prendre sa part de responsabilité dans l’échec d’une relation, que l’on n’essaie pas de comprendre pourquoi on a laissé l’autre nous faire à ce point du mal, on ne peut pas aller mieux.

Car c’est avant tout une lutte contre un sentiment d’impuissance qui va généralement avec celui d’injustice. L’amour qu’on n’a plus de son ou sa conjoint(e), on le cherche chez les autres, d’où cette volonté de tout déballer.

Qu'est-ce que cela révèle sur la psychologie de Taylor Swift ?

Pascal Neveu : Au risque de me mettre à dos ses fans, il faut replonger dans son histoire et ses contradictions.

Elle naît dans un milieu favorisé, catholique très pratiquant et connaît un succès dès ses 16 ans. Sa carrière est bien menée et elle devient au fil des années une des plus jeunes milliardaires, qui durant 4 ans vendra le plus de disques au monde. Son concert parisien a fait exploser le nombre de réservations de chambres d’hôtels et d’achats de places, en un temps record.

Cependant, sans jugement aucun, en regardant le temps moyen de ses relations amoureuses, on a l’impression d’avoir en face de soi une ado qui ne peut s’empêcher, à travers une crise identitaire, d’exprimer peine et souffrance. D’ailleurs beaucoup ont écrit qu’elle était la nouvelle « psy » de la génération Z. Peut-être est-ce un choix marketing.

Mais on sait aussi qu’il est important pour qui que ce soit de faire savoir que l’on a souffert, car il s’agit de restaurer quelque chose sur le plan narcissique. Mais pour quelle raison identitaire cette instabilité affective ? Les deux cancers de sa mère, décédée d’une tumeur cérébrale, son accompagnement, jeune, au sein d’une famille qui a forcément du souffrir. Un deuil non effectué d’où un trouble de l’attachement par peur de la séparation et donc exprimer sa souffrance comme si ses chansons étaient son journal intime ?

Elle ne cache pas non plus ses troubles alimentaires, elle se livre finalement comme en thérapie.