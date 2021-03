Variant brésilien : cet autre (et tragique) échec qui nous pend au nez ?

Atlantico : Alors que les cas semblent se multiplier aux Etats-Unis, quel est l'état de la menace du variant brésilien ?

Claude-Alexandre Gustave : Tout d’abord il convient de préciser de quel variant nous parlons. L’expression « variant brésilien » peut prêter à confusion car selon les publications elle peut se référer à au moins 3 variants différents : la lignée B.1.1.28, ainsi qu’à deux « descendants » appelés variant P.1 (initialement décrit à Manaus), et variant P.2 (initialement décrit à Rio). Ces 3 lignées sont apparentées mais c’est bien le variant P.1 qui est le plus préoccupant et au cœur de la surveillance génomique. L’évaluation de sa diffusion est difficile car elle repose d’une part sur la détection des infections par SARS-CoV-2, et d’autre part sur la surveillance génomique (séquençage) pour identifier formellement le variant associé à ces infections. Dans le premier cas, l’OMS estime que seules 10% des contaminations sont effectivement détectées (en France, nous en détectons 30%). Quant au séquençage, hormis quelques pays où il est très intense (Royaume-Uni, Danemark, Australie, Japon…), la plupart des pays ne séquencent guère plus de 1 à 2 échantillons pour 1000 positifs (2,4 pour 1000 en France) ! Les données relatives à la diffusion de ce variant P.1 doivent donc être analysées avec prudence car elles sont probablement très lacunaires.

Source : https://covidcg.org/

A ce jour, ce variant est évidemment présent au Brésil où il représente près de 40% à 50% des séquences analysées et semble avoir écrasé la diffusion du variant britannique B.1.1.7. Il a également été détecté dans 37 autres pays, soit sous forme de cas sporadiques (liés à des importations ponctuelles via des voyageurs), soit associé à des contaminations communautaires (avec des chaînes de contamination impliquant des personnes n’ayant pas voyagé).