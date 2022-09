Vaccination Covid : l’heure de la personnalisation des situations a sonné

La pandémie à Sars-CoV-2 se prolonge en épidémie qui pourrait durer des années avec pour l’instant des variants plus contagieux mais moins mortels. Partout l’immunité des individus se renforce par l’infection, la vaccination ou les deux.

La Covid-19 est une virose respiratoire potentiellement grave avec un potentiel systémique et des formes prolongées

Il faut insister sur cette gravité potentielle car elle se produit quand le terrain immunitaire est affaibli c’est à dire chez les personnes âgées mais aussi dans de nombreuses situations d’immunodéficience, comme le diabète, le cancer, les traitements immunosuppresseurs et des déficits génétiques. Le virus est transporté dans l’air par des gouttelettes et des aérosols, d’où son extrême contagiosité. Entre 50 et 80% des formes cliniques passent inaperçues (formes asymptomatiques ou à symptomatologie bénignes) mais ces individus transmettent le virus.

Figure N°1: L’histoire naturelle de l’infection à Sars-CoV-2 (https://www.frontiersin.org/files/Articles/566882/fphar-11-00937-HTML/image_m/fphar-11-00937-g001.jpg)



La pandémie a entrainé au moins 6 millions de morts (Figure N°2)



Figure N°2: cette mortalité cumulée dans le monde est une estimation minimum s’agissant de décès confirmés.

La phase pandémique

C’est la période de tous les dangers. Elle peut être résumée en deux séquences, avant et après le vaccin.

La médecine de population face au danger





Cette médecine de population fait fi d’un certain nombre de données car c’est l’incertitude qui domine. Le temps est le paramètre clé. La confiance des populations aussi pour obtenir une meilleure observance des comportements qui freinent la transmission. La période prévaccinale de la pandémie montre que les pays qui ont agi durement et rapidement – ​​l’approche « allez fort, allez vite » – s’en sont souvent mieux sortis que ceux qui ont attendu pour finalement être contraints au confinement.

Avant le vaccin et en l’absence de toute immunité spécifique antérieure il fallait agir très vite.

Les actions en face d’une pandémie sont connues depuis longtemps. Curieusement et à la différence d’autres pays en Europe cet acquis issus des pandémies de grippe ou même de l'épidémie de Sars-CoV-1 à Hong Kong a été plutôt ignoré. Des mesures de protection personnelle non pharmacologique ont été décidées certaines assez tardivement. Tester, isoler et tracer les cas contacts est efficace. Porter un masque aussi et éviter les contacts rapprochés aussi.

L’occasion perdue d’apprendre la santé publique

Dans la confusion qui a persisté plusieurs mois, nous n’avons pas fait la pédagogie de ces mesures de santé publique. C’est une occasion perdue. La principale responsabilité a été celle du gouvernement dont l’impréparation et les changements de recommandations ont semé le doute puis la perte de confiance. La deuxième responsabilité est celle des négateurs de la pandémie quels qu'ils soient, ceux qui ont affirmé du haut de leur arrogance que le virus s’attrapait par les mains, ceux qui ont menti sur les morts, les formes graves et la transmission. Les médias centrés sur l’hexagone ont très peu relayés les voix des scientifiques européens ou d’autres pays du monde ce qui a donné à des personnalités en quête de l'exposition médiatique une fausse lumière. Ce fut tragique car cette phase sporadique a été très mortelle en France alors que nous avions l’exemple italien qui aurait dû nous permettre par le simple bon sens de mieux nous protéger.

Vacciner massivement mais sans obligation généralisée

Vacciner dans une pandémie est l’arme la plus efficace pour diminuer la mortalité. Il s’agit toujours d’une médecine de population car il faut que le plus grand nombre de personnes soient immunisées en un minimum de temps. La croissance exponentielle du nombre de cas peut alors être enrayée.

Après le vaccin la situation s’est fortement améliorée malgré des variants toujours très agressifs

Nous avons vacciné assez vite mais de manière peu ciblée au début à cause de l’absence d'équipes de santé publique mobiles capables de prioriser non seulement les Français en résidences de personnes âgées mais aussi les immuno-fragiles où qu’ils se trouvent ou bien les populations avec un accès limité aux vaccinodromes pour des raisons culturelles, socio-économiques, professionnelles ou géographiques. Les “brigades” sanitaires mobiles inscrites dans la loi et jamais constituées. Cette vaccination a cependant diminué fortement la mortalité et le pass sanitaire a permis ensuite de limiter la transmission en restreignant les interactions sociales des non vaccinés. Car il faut le répéter, les personnes vaccinées ont une protection très forte (90%) contre les formes graves, un peu moins forte pour les formes non sévères (environ 70%) et entre 30 et 50% pour la transmission. Ce qui est très important dans un contexte de pandémie.

Le risque sur la confiance d’une décision de vaccination obligatoire a été évité

Il y a dans notre pays un mélange improductif de toutes les oppositions à E. Macron. Ce mélange se fait souvent au mépris de la rationalité. En réalité, il ne suffit pas de critiquer le président actuel pour avoir “raison”. Et cette question de l’obligation vaccinale en est l’exemple. La décision de cibler les contraintes sur les non vaccinés a été suivie d’une maîtrise salvatrice de la pandémie. D’autres pays ont aussi choisi cette voie et ceci doit être retenu pour l’avenir. De fait, le pass vaccinal aurait pu être institué plus tôt après la disponibilité des vaccins, par exemple à trois mois.

Aujourd’hui le bénéfice de la vaccination est tellement évident qu’il n’est plus contesté sérieusement.

Les preuves des cohortes en vie réelle sont concordantes (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html) et les statistiques de mortalité aussi (Figure N°3).

Figure N°3: la mortalité s’effondre partout dans le monde.

Il y a une autre constatation qui a convaincu les Français c’est l’extraordinaire sécurité des vaccins à ARN messager. Les principales complications sérieuses quoique rares ont en effet été observées avec les vaccins à virus vecteur comme le vaccin d'Astrazeneca ou de Janssen. C’est soit dit en passant le contraire de ce qui avait été avancé par les opposants au vaccin à ARN messager. En revanche ces vaccins qui répétons le sont très efficaces et occasionnent très peu d’effets secondaires graves sont susceptibles de voir les variants leur échapper d’abord marginalement puis plus fréquemment. C’est ce que l’on observe avec un autre virus à ARN celui de la grippe saisonnière. Là cet échappement n’est pas annuel mais au gré des mutations puisque la saisonnalité de la Covid-19 est faible. Il est très vite apparu qu’il fallait mettre à jour l’antigène de la protéine spike pour entretenir une bonne immunité et réduire les contaminations. En effet, les formes graves sont toujours assez bien prévenues par le vaccin initial.

Omicron est le variant de la transition épidémique

Ce variant et ses sous variants est dominant dans le monde depuis environ 10 mois. Grâce à une campagne de vaccination massive et aux patients guéris d’une infection, le nombre de personnes immunisées à des degrés divers est très élevé dans les pays développés. Le nombre de patients hospitalisés s’est effondré. Dans le même temps nous avons un antiviral très efficace le Paxlovid qui permet de protéger ceux qui pourraient faire une forme grave en raison de leur état. Il est temps de changer de stratégie.







La médecine personnalisée face à l’épidémie

Dans une épidémie, la médecine ambulatoire est le véritable moyen de diminuer l’impact sur les individus et la société en général. Nous avons tout pour le faire, des autotests, des tests PCR, le vaccin et l’antiviral. Les infirmières, les pharmaciens et les laboratoires d’analyse médicale agissent de concert avec les médecins généralistes. Il faut encore déléguer des tâches notamment aux infirmières qui ont joué un rôle majeur dans la phase pandémique. Ces avancées auront des externalités positives dans les autres viroses respiratoires notamment la grippe.

Le vaccin reste le pilier de l’immunité y compris chez ceux qui ont été infectés

Chacun doit discuter avec son médecin de faire un rappel de vaccination avant l’hiver

C’est une question de choix du risque. Plusieurs facteurs interviennent en dehors de l’âge et des comorbidités. Le fait d'avoir une activité professionnelle qui peut être gênée par une absence en cas de forme moyenne qui s’accompagne presque toujours d’une queue d’asthénie sérieuse est à considérer. Le contexte familial concerne en particulier des enfants immunodéprimés par un traitement pour cancer ou transplantation. La proximité avec des personnes âgées est à considérer même si elles sont vaccinées. Plusieurs articles avancent l’idée que le taux d’anticorps neutralisants est un élément de décision. Un taux bas n’est pas protecteur et peut indiquer un rappel. Nous sommes à ce sujet dans une période charnière puisque le vaccin double souche sauvage et omicron est autorisé en Europe mais pas encore disponible. Si le patient est très fragile, il est préférable de faire un rappel avec le vaccin initial. Si la question se pose pour un patient sans comorbidités, il est possible d’attendre l’arrivée des premières doses du rappel à deux ARN messagers. Pour les enfants il n’y a pas de changement, les enfants à risque sont concernés par la vaccination et nous n’avons aucune statistique sur le taux de vaccination dans cette population





Cette médecine personnalisée est de la responsabilité des médecins et en premier lieu des médecins généralistes

Elle est basée sur la liberté de choix et doit le rester. Elle n’est possible qu’avec la communication du risque réel et le respect de l’éthique notamment pour les soignants. Le risque réel est calculable car il existe des systèmes de score permettant de mettre une valeur comparative sur ce risque.Par ailleurs chaque soignant doit avoir à l’esprit que ne pas nuire commence par ne pas transmettre à autrui une maladie au potentiel pathogénique protéiforme.

L’antiviral Paxlovid doit être utilisé précocément pour des patients ciblés

Cet antiviral est très bien supporté et redoutablement efficace. C’est en médecine ambulatoire qu’il trouve sa place. Encore faut-il que la prescription et la délivrance soient effectuées. Or ce n’est pas le cas. Avec l’automne et l’hiver de nouvelles contaminations des personnes fragiles n’ayant pas une immunité satisfaisante vont se produire. Il faut s’y préparer (Figure N°4).

Figure N°4: La place des antiviraux est évidente devant ces résultats. Le risque, répétons-le, n’est pas uniquement le grand âge. Nous devons faire plus pour cibler les rappels (au delà de deux) et éventuellement les antiviraux sur ces groupes à haut risque (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html).

Le défi des syndromes post-aigus





De nombreux patients présentent après la Covid-19 des symptômes persistants: perte du goût ou de l'odorat, fatigue extrêmement tenace et difficultés cognitives (liste non exhaustive). Il est important de tracer l’infection initiale par le dosage des anticorps anti nucléocapside. En effet, ne pas avoir eu l’infection de la Covid-19 exclut le coronavirus comme cause aux symptômes présentés. Ils sont environ un tiers à signaler un ou plusieurs symptômes liés à la COVID-19 qui durent plus de 4 semaines après l'apparition du premier symptôme. La prévalence de ces formes post-aiguës a été estimée dans la plupart des études entre 10 % et 60 %. Ce qui représente bien l’incertitude des critères diagnostiques. Les symptômes les plus fréquents sont la fatigue, la dyspnée et les troubles cognitifs (également appelés « brouillard cérébral », qui comprennent la perte de concentration et de mémoire), ainsi que la douleur et les courbatures à différents endroits (y compris les maux de tête), la toux, modification de l'odorat ou du goût et la diarrhée. Ces syndromes post-aigus sont difficiles à diagnostiquer et à traiter. Les patients se présentent d’abord chez leur médecin généraliste et pour l’instant il est difficile de trouver des solutions. La vaccination semble réduire le risque mais faiblement (https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-069676). Des espoirs sont nés de cas clinqiues montrant une amélioration avec le Paxlovid (https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/top-scientists-join-forces-study-leading-theory-behind-long-covid-2022-09-08/). Enfin le reconditionnement physique n’a pas démontré son efficacité dans le cas des patients présentant des symptômes au-delà de 4 semaines.

Les vaccins pourraient connaître des évolutions majeures

Mieux verrouiller la porte d’entrée par l’immunité muqueuse vaccinale

Nous savons que l’immunité humorale des muqueuses joue un rôle important dans la pénétration du virus dans l’arbre respiratoire. La présence d’immunoglobulines A (IgA) est nécessaire. Les vaccins ARN messager entraînent une réponse vaccinale comprenant des IgA au niveau de la muqueuse des voies aériennes. Ces IgA diminuent plus vite que les IgG circulantes dans le sang (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249499#pone.0249499.ref029) c’est pourquoi la réponse à des vaccins nasaux et non plus intramusculaires est étudiée.

La deuxième évolution est celle d’une immunité vaccinale plus durable et d’anticorps vaccinaux pléiotropes

Dans cet article de Nature (https://www.nature.com/articles/s41591-021-01347-0?fbclid=IwAR3vDWK07vTswgVRFVEXb7ryUdtKplOHiBX8ONEnQUy3UP_DZYcjGFxlrAs) les auteurs reviennnet sur l’immunité acquise après l’infection pour insister sur le fait que le virus y écahppe grace aux mutations et aux variants selectionnés pour leur capacité à le faire. Les scénarios sont très bien figurés. La phase initiale de la pandémie peut être considérée comme l'intrigue d'un film d'action qui commence avec un personnage (le virus) courant librement à travers le monde, échappant à la capture jusqu'à être finalement envoyé en prison (construit par une immunité naturelle basée sur des moyens non spécifiques (interférons) et spécifiques (anticorps neutralisants et cellules T)). Cependant, si cette prison n'est pas suffisamment sécurisée, le virus peut s'échapper, grâce à des mutations avantageuses. L'immunité induite par les vaccins obtenus via des antigènes d’autres protéines Spike basés sur la surveillance de ces variants en fonction de leur menace en vie réelle devrait aider à garantir que ces voies d’échappement sont bien fermées. Mais le film n'est pas encore terminé. Bien que les vaccins, les anticorps monoclonaux et les antiviraux soient capables de contrôler le virus, la question de savoir si le virus continuera de surprendre en trouvant des voies d'échappement nouvelles et inattendues reste une question ouverte. Pour verrouiller cette immunité vaccinale, d'autres antigènes que la protéine Spike sont étudiés parmi les antigènes du virus. Enfin des pseudovirus non réplicatifs munis des antigènes du virus pathogène pourraient être construits pour immuniser les humains ou les animaux.

L'immunité cellulaire une grande inconnue

Ce champ très important de l’immunité est encore très largement inconnu en particulier en raison des difficultés à mesurer et monitoriser cette réponse des cellules T (https://www.workcast.com/AuditoriumAuthenticator.aspx?cpak=6195149118128007&pak=5531597511955225 ). Des avancées croisées avec l'immunothérapie des cancers pourraient apporter de nouvelles solutions.

Un possible recul de leurs indications par la concurrence de nouveaux anticorps monoclonaux ne peut être exclue

Récemment des chercheurs israéliens ont mis en évidence que des anticorps sont efficaces in vitro contre toute la classe coronavirus rendant peut être moins indispensable les vaccins basés sur les variants récents (https://www.nature.com/articles/s42003-022-03739-5).

En conclusion il faut souligner que plusieurs questions ont trouvé des réponses dans la vraie vie:

La plateforme ARN messager a prouvé qu’elle pouvait délivrer un vaccin adapté dans des temps adaptés à la mutagénicité du virus, initialement et maintenant avec Omicron.

La stratégie qui associe la vaccination, les antiviraux et les anticorps est cohérente, ses résultats sont encourageants.

l’innocuité des vaccins à ARN messager est très solidement établie puisque c’est tout simplement sur les bases de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire vaccinale.

la Covid-19 est une virose respiratoire mais il ne faut pas oublier les formes systémiques et prolongées. Nous sommes très loin de connaître et donc de traiter ces formes cliniques en particulier les atteintes neurologiques et musculaires ou cardiaques. Or de nombreux patients sont handicapés par les symptômes de ces atteintes en particulier l’asthénie et le brain fog.

Cette pandémie a aussi démontré que ce n’est pas la recherche qui sauve des vies mais l’innovation, de l’invention à la production. Chercher n’est pas innover. Il s’agit d’une évidence qui devrait se traduire dans les politiques publiques et dans la culture scientifique des sociétés développées.