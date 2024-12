Sophie Obadia est avocate au Barreau de Paris. Elle exerce en droit pénal (tribunaux correctionnels et cours d’assises) etintervient fréquemment dans les affaires de mœurs, de harcèlement sexuel et moral, de viols et de violences sexuelles. Sa compétence est reconnue dans le contentieux de la diffamation, des atteintes à la vie privée et autres délits de presse.