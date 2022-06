Une vaste étude américaine souligne le lourd impact socio-économique subit par les enfants qui grandissent avec des pères absents

Un garçon et son père croisent un robot de livraison à Philomath, dans l'Oregon.

Brad Wilcox est Professeur de sociologie à l’Université de Virginie. W. Bradford Wilcox est directeur du National marriage project à l’Université de Virginie et chercheur principal à l’Institute for family studies.

Atlantico : Dans votre étude intitulée "Life Without Father" : Less College, Less Work, and More Prison for Young Men Growing Up Without Their Biological Father", vous avez mis en évidence les conséquences d'une vie sans père biologique pour les jeunes garçons américains (une situation qui, selon vos données, est passée d'environ 17% à 32% aujourd'hui). Quelles sont les conséquences concrètes de la vie sans père ? Quelle est l'ampleur de ces conséquences ?

Brad Wilcox : Les jeunes hommes élevés sans leur père sont plus susceptibles d'échouer à l'école, de ne pas se lancer et d'avoir des démêlés avec la justice. Plus précisément, nous constatons que les hommes issus de familles où le père est présent ont environ deux fois plus de chances d'obtenir un diplôme universitaire, tandis que ceux issus de familles sans père ont presque deux fois plus de chances de finir en prison et environ 70 % plus de chances d'être oisifs (ne travaillant pas ou n'allant pas à l'université) au milieu de la vingtaine.

Pour être juste, cela ne signifie pas que grandir sans père est une condamnation à mort. J'ai grandi sans père et j'ai pu faire des études, trouver un bon emploi, me marier, etc. Il en va de même pour des personnalités comme Barack Obama.

Mais ce que nos recherches montrent, c'est que l'absence de père augmente les risques d'échec pour les jeunes hommes d'aujourd'hui. Et cela sera particulièrement vrai dans les communautés où il y a beaucoup de garçons sans père. Ces communautés connaîtront plus d'échecs scolaires, plus de criminalité et plus de ce que nous appelons "les garçons au sous-sol", c'est-à-dire des jeunes hommes qui vivent simplement à la maison, sans travailler. Il existe aujourd'hui de nombreuses communautés de ce type aux États-Unis et en France, et nous savons tous qu'un grand nombre d'hommes sans père est synonyme de problèmes pour ces communautés.

Comment avez-vous mesuré ces conséquences sur la vie des jeunes hommes ?

Nous avons examiné l'étude longitudinale nationale sur les jeunes de 1997, qui suit les jeunes adultes qui étaient adolescents à la fin des années 1990. Dans cette étude, nous avons examiné les jeunes hommes dans leur adolescence, leur vingtaine et leur trentaine. Ces chiffres illustrent les associations entre l'absence de père et l'obtention d'un diplôme universitaire, ainsi que la prison, pour les jeunes hommes en Amérique :

Quelles sont les explications auxquelles nous pourrions penser pour expliquer ces conséquences élevées de l'absence de père ?

Privés de l'implication quotidienne, des conseils et de l'exemple positif de leur père à la maison, ainsi que des avantages financiers associés à sa présence dans le foyer, les garçons qui grandissent sans père sont plus susceptibles d'agir, de se déchaîner, de flancher à l'école et d'échouer au travail à l'adolescence et à l'âge adulte. Même si tous les pères ne jouent pas un rôle positif dans la vie de leurs enfants, en moyenne, les garçons bénéficient d'un père présent et impliqué.

Dans quelle mesure peut-on établir une corrélation entre l'augmentation des familles sans père et la montée de la violence (et la situation globale) aux Etats-Unis ?

C'est une excellente question. Je fais actuellement des recherches sur le lien entre les familles sans père et l'augmentation récente de la violence ici aux États-Unis. Un ensemble de recherches plus anciennes nous dit, comme le sociologue de Harvard Robert Sampson le note, que "(l)a structure familiale est l'un des plus forts, sinon le plus fort, prédicteurs de ... la violence urbaine dans toutes les villes des États-Unis". Je m'attends à ce que nous découvrions que la marée montante de la violence se manifeste beaucoup plus dans les quartiers où les pères sont absents.

