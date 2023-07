Une seule bonne nouvelle dans le remaniement : l’éviction de Pap Ndiaye

Pap Ndiaye et l'ancienne secrétaire d'État française à la Jeunesse Sarah El Hairy quittent leurs fonctions après une cérémonie de passation de pouvoir au ministère de l'Éducation nationale, le 20 juillet 2023

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il était resté un an rue de Grenelle. Un an de trop. Son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, était un bon ministre et Macron voulait à sa place quelqu’un issu de la diversité !

Avec Pap Ndiaye, il a été servi. Son bilan en tant que ministre de l’Education nationale est difficilement qualifiable puisqu’il n’a rien fait. Juste quelques mots contre les abayas et les qamis. Des paroles, jamais suivies d’effets.

Il y a un autre scandale. C’est que Pap Ndiaye a scolarisé ses enfants dans la très select et privée Ecole Alsacienne. Un ministre de l’Education nationale digne de sa fonction les aurait mis dans le public.

Pap Ndiaye s’est distingué d’une autre manière. Ainsi, de passage aux Etats-Unis, il a dénoncé le racisme qui, selon lui, réside en France. Il a fait très fort en dénonçant CNews et Europe 1 comme étant d’extrême droite. Il aurait mieux fait de se taire. Car ça lui a valu des remontrances d’Elisabeth Borne. Nul, qu’il soit blanc ou noir, ne peut invoquer la couleur de sa peau pour s’affranchir de ses responsabilités. Quand on est mauvais, on est mauvais…

Nous conclurons sur une phrase mémorable de Pap Ndiaye : « Je suis, a-t-il dit, très bien accueilli par les enseignants et les élèves. Car ils sont surpris de voir que quelqu’un comme moi peut-être ministre ». Nous partageons leur surprise.

Ps : Un regret toutefois, le départ de Marlène Schiappa. Elle nous faisait rire et nous amusait souvent. Nous avons abondamment parlé d’elle. Beaucoup de nos lecteurs ont apprécié. On la regrettera. Car sans elle, que deviendrons-nous ?