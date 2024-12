Bienfaits cognitifs

Une nouvelle étude montre que l'exercice physique stimule la mémoire jusqu'à 24 heures après une séance d'entraînement

Ce qui est bon pour le cœur l'est aussi pour le cerveau. Tout comme l'activité physique contribue à maintenir notre corps en forme et fort à mesure que nous vieillissons, elle contribue également à préserver nos fonctions cognitives - et est même liée à un risque plus faible de démence.