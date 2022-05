Une marée de stupéfiants déferle sur l’Europe - et la France

Gérald Darmanin lors de la cérémonie de passation de pouvoirs au ministère de la Cohésion des territoires à Paris, le 20 mai 2022

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

EUROPE - Ventre mou planétaire, ce continent voit, dans l’impuissance, déferler sur son sol la contrebande, les migrants clandestins - et les stupéfiants. Selon le tout récent rapport de l’OEDT, le marché de la cocaïne en Europe est « vaste et en expansion » et celui des excitants de synthèse type Meth’, métamphétamine, « en croissance constante ». OEDT alerte aussi sur la « collaboration étroite des entités criminelles européennes et internationales », engendrant un « niveau record de disponibilité des drogues ». Ce bien sûr, avec l’usuel cortège de guerres de gangs, homicides, corruption et intimidation.

Les chiffres ? le marché annuel de la cocaïne dépasse les 10 milliards d’euros/an. Pour 215 tonnes saisies dans l’UE, plus de 500 t. minimum (cinq cent mille kilos...) sont arrivées à bon port chez les narcos, puis chez les drogués. Plus de 8 tonnes de meth’, de même livrés aux narcos.

FRANCE, sous les présidences Sarkozy-Hollande-Macron (2010 à 2017,) le drame se noue, l’inondation commence. Une étude d’universitaires pour un organisme officiel, la MILDECA, étudie par approche quantitative la dynamique 2010-2017 du marché des stupéfiants, l’évolution d’une foule d’indicateurs pertinents. Nous prenons ici les données moyennes (à mi-chemin entre basses et hautes) :

Cannabis, volumes consommés de 2010 à 2017, + 60% (± 1 118t. en 2010, ± 2106 t. en 2017).

Cocaïne : 15t en 2010, 26t. en 2017 (+ ± 3t. de crack). À cette époque, la cocaïne devient un marché illicite plus rentable que celui du cannabis.

Drogues de synthèse (ecstasy-MDMA, etc.) triplement du marché. En poids de comprimés, 800kg. (2010) ; ± 3t. (2017)

Le seul marché du cannabis (± 4 millions d’usagers) mobilise en 2017 ± 1 130 gangs de base. Avec les comparses les plus éloignés, cette nébuleuse criminelle atteint les 400 000 individus.

Pire encore, le marché de la cocaïne en France. M. Darmanin nous parle de « saisies historiques en France en 2021 » (26,5 tonnes), alors que les services régaliens ne font qu’écoper, un peu, la marée de chlorhydrate de cocaïne qui nous inonde. Voici le verdict d’analystes officiels tenus au silence - surtout en période électorale :

Sur ces 30 dernières années, le rythme des saisies n’a en rien entravé l’augmentation de l’usage dans la société française, qui progresse bien plus vite et fort que les saisies. On comprend aisément que si les confiscations affectent durement le trafic, les narcos vendront plus cher une cocaïne plus diluée.

Or c’est l’inverse qui se produit ! De 2010 à 2021 inclus - donc y compris même durant les « pilonnages » de M. Darmanin, le gramme de cocaïne pure s’effondre de 182 euros à 114 euros (constants). Et le prix de la cocaïne au kilo baisse lui aussi, de 34 000 €/k en 2010 à 33 000 en 2021. (Idem pour le prix du gramme, de 67,5 à 65 $/g.).

Concluons : derrière les rodomontades et propos de circonstances, le cocaïnomane accède toujours plus aisément à une cocaïne toujours moins chère et plus pure. De ce fait, le marché explose. Y a-t-il de quoi se vanter ?