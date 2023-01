Une France sans milliardaires…

L’appel a été lancé par Marine Tondelier d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV), qui veut supprimer les milliardaires.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’appel a été lancé par Marine Tondelier d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV). Elle veut supprimer les milliardaires. Mais comme elle est prudente, elle se contentera dans un premier temps de diviser leur nombre par deux. Pour les autres, ce sera plus tard.

Comment fera-t-elle pour éliminer les milliardaires? Le mode d’emploi n’a pas été précisé. Mais ce que l’on sait, c’est du côté d’EELV, on chante : “Ah ça ira, ça ira, les milliardaires à La Lanterne, ah ça ira, ça ira, les milliardaires on les pendra.”

C’est sûr que dans cette hypothèse, les pauvres se sentiront moins pauvres. En effet – élémentaire, ma chère Marine Tondelier –, il suffira de détrousser les Bolloré, les Mulliez, les Leclerc, les Arnault et de distribuer leurs milliards aux smicards. Mais après, quand il n’y aura plus de milliardaires, il n’y aura plus personne pour leur donner du boulot.

Et ils pointeront à Pôle Emploi.

Ainsi, ce sera le résultat du Grand Soir voulu par les écolo-mélenchonistes. Leur paradis rêvé s’est déjà réalisé en Corée du Nord et à Cuba. Plus de riches et tous pauvres. C’est cela qu’on veut à EELV ?