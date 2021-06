Une femme transgenre a été qualifiée pour les JO de Tokyo. Et voilà pourquoi c'est une grave erreur pour le sport

L'athlète transgenre Laurel Hubbard.

Atlantico : Si un homme qui est devenu une femme participe à une compétition avec des femmes, garde-t-elle des caractéristiques, au niveau corporel, de son ancien sexe ?

Jean-Pierre de Mondenard : C'est évident. D'une part, pendant des années, avant votre transformation, vous savez subi les sécrétions hormonales de votre sexe d'origine et votre morphologie a été façonnée par ces hormones. A partir de là, si un homme se transforme en femme, il a des segments complètement différents. La morphologie, vous la conservez. En plus, pendant que cette morphologie s'est construite, vous vous êtes entraîné et donc la gestuelle par rapport aux compétitions et au niveau que vous aviez à ce moment-là a été acquise et conservée.

Pendant toutes les années où vous étiez sous imprégnation hormonale du sexe que vous abandonnez, vous avez acquis des éléments que vous allez conserver. D'une part, vous conservez ces éléments morphologiques et de plus, vous conservez également la gestuelle sous l'imprégnation hormonale favorable. Surtout quand les hommes se transforment en femmes. Les femmes qui se transforment en hommes connaissent moins d'avantage. Mais le fait d'être un homme et de se transformer en femme permet de conserver des éléments lié au fait que depuis votre naissance, vous avez été imprégné hormonalement par des hormones sexuelles mâles.

Laurel Hubbard, un homme qui s'est transformé en femme participe à des compétitions d'haltérophilie avec des femmes et sera la première athlète transgenre à participer aux Jeux olympiques. Est-ce un problème ?

Ce n'est pas normal qu'on laisse Laurel Hubbard concourir avec les femmes. Cela rejoint la problématique de l'athlète sud-africaine Caster Semenya qui a des sécrétions hormonales de type masculin mais veut courir avec les femmes et les rétame sur les épreuves du 800 mètres.

Ce ne sont pas des tares, mais ils sont à l'extrémité de la norme. On ne fait pas de catégories en basket entre les joueurs qui font deux mètres vingt et ceux qui font un mètre soixante, car l'avantage de l'un est compensé par l'avantage. Mais en boxe, il ne viendrait jamais à l'idée de mettre quelqu'un de 30 kilos face à un boxeur de 90 kilos. Il y a des catégories de poids parce que si le boxeur de 90 kilos donne un coup de poing à quelqu'un qui fait 50 kilos, ce dernier traverse le ring. Il y a aussi des catégories de poids en judo.

Avoir un passé masculin donne donc un avantage sur les concurrents ?

Complètement. C'est pour cela que je suis pour le fait de créer des catégories suivant les secrétions. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des catégories suivant le handicap physique, suivant le poids, etc., mais pas là. Voyez l'affaire Caster Semenya, où il y a eu une dérive totale. Cette athlète sud-africaine a débarqué en 2009 et depuis domine le 800 mètres de la tête et des épaules. Comme ses adversaires criaient au scandale, du fait de son apparence très masculine, la fédération mondiale d'athlétisme a décidé qu'elle devait suivre - et d'autres athlètes, elle n'est pas seule dans ce cas - un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. Car ce qui fait la différence, notamment en course à pied, c'est l'hormone mâle. Toutes les épreuves d'athlétisme sont effectivement améliorées par la testostérone car c'est une hormone qui augmente le transport d'oxygène, la force musculaire, la puissance musculaire et l'endurance. Si naturellement, vous avez un avantage considérable, les autres adversaires ne peuvent plus lutter pour la victoire. D'ailleurs, on a vu un championnat du monde où il y avait trois transgenres en tête, qui se disputaient le titre, et trois athlètes femmes "normales" qui étaient à 25 mètres derrière et s'applaudissaient entre elles, car elles considéraient que les autres n'étaient pas dans la même course.

Les Jeux olympiques ont instauré une réglementation avec un niveau de testostérone à ne pas dépasser. Est-ce suffisant ?

Certaines femmes ont des sécrétions de testostérone plus importantes. C'est un avantage considérable. Mais cette réglementation est contraire à toutes les lois médicales. Comment, alors qu'on pourchasse le dopage, demander à l'athlète de prendre un "anti-dopage" qui est forcément un médicament ? C'est une absurdité totale. En revanche, créer des catégories éviterait de leur imposer de prendre des pilules pour participer à des compétitions. Il y a des catégories partout, mais là, ils ont du mal à franchir le pas. Or, il n'y a pas d'autre solution.