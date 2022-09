Une étude de l’Université de Chicago montre que les régimes autoritaires gonflent en moyenne leur PIB de 35%

Les régimes autoritaires gonflent la croissance de leur PIB parce que cela est bénéfique politiquement.

Une nouvelle étude a examiné le PIB des pays autoritaires. Les régimes les plus autocratiques ont tendance à surévaluer leur taux de croissance et à manipuler les statistiques.

Atlantico : Dans votre étude, vous examinez le PIB des pays autoritaires et constatez que les régimes les plus autocratiques exagèrent souvent leur taux de croissance. Les résultats suggèrent que la croissance annuelle du PIB est surestimée d'environ 35 %. Comment êtes-vous parvenu à cette conclusion ?

Luis Martinez : J'étudie la surestimation des chiffres de la croissance du PIB en les comparant aux lumières de nuit enregistrées par les satellites depuis l'espace. Ces lumières nocturnes présentent deux caractéristiques importantes. Premièrement, une plus grande luminosité nocturne est associée à une plus grande activité économique : la croissance économique signifie plus de maisons, plus d'usines, plus de routes, etc. qui produisent toutes de la lumière la nuit. La deuxième caractéristique importante de la luminosité nocturne est qu'elle est mesurée exactement de la même manière pour tous les pays du monde et qu'elle est à l'abri de toute manipulation. En revanche, les chiffres du PIB sont produits par des agences statistiques sous le contrôle des gouvernements nationaux et sont susceptibles d'être manipulés à des fins politiques.

Dans mes recherches, je mesure la relation entre l'éclairage nocturne et le PIB (par exemple, lorsque l'éclairage nocturne augmente de 1 %, de combien augmente le PIB ?) et je montre que cette correspondance est différente en fonction du régime politique du pays. En particulier, je montre que la même augmentation de l'éclairage nocturne est associée à des taux de croissance du PIB plus élevés dans les pays plus autoritaires que dans les pays plus démocratiques. Supposons, par exemple, que vous avez deux pays (A et B) et que dans chacun d'eux, les lumières ont augmenté de 1% au cours de l'année précédente. Ce que je montre dans mes recherches, c'est que si le pays A est plus autoritaire que B, cette croissance de 1 % de l'éclairage correspondra en moyenne à un taux de croissance du PIB plus élevé en A qu'en B. Sur la base de cette différence moyenne, j'estime que les dictatures surestiment la croissance du PIB jusqu'à 35 % (par exemple, lorsque le taux de croissance réel est de 1 %, le pays déclare 1,35 %).

Bien que cette tendance dans les données soit cohérente avec une plus grande exagération de la croissance du PIB dans les dictatures, elle pourrait également refléter des différences dans plusieurs autres caractéristiques des pays, telles que leur niveau de développement ou leur structure économique (par exemple, les veilleuses peuvent ne pas être aussi efficaces pour détecter la croissance économique provenant de l'agriculture dans les zones rurales faiblement peuplées). Cependant, ce qui est intéressant, c'est que l'écart basé sur le régime politique est présent même après avoir pris en compte toutes ces différences.

Quels sont les pays qui gonflent le plus leur taux de croissance ? Quelle est la raison de cette volonté de gonfler le PIB ?

Les pays gonflent la croissance de leur PIB parce que cela est bénéfique politiquement. Dans les régimes démocratiques, il est bien connu que l'état de l'économie est un facteur important qui affecte les décisions de vote. Mais dans les régimes non démocratiques, ces chiffres sont également importants pour la survie et la stabilité du régime. Une faible croissance peut générer une panique chez les investisseurs ou amener un acteur central (par exemple, l'armée) à ne plus soutenir le président en exercice. En fait, des recherches récentes montrent que les autocraties modernes dépendent davantage de la manipulation de l'information que de la répression violente pour rester au pouvoir.

La méthode que j'utilise dans mes recherches est mieux adaptée à la détection de grandes régularités dans les données qu'à l'identification de cas spécifiques ou de pays coupables de manipulation statistique. Après tout, dans n'importe quel pays et n'importe quelle année, la relation entre l'éclairage nocturne et le PIB peut fluctuer pour des raisons fortuites. Cela dit, je constate que les dictatures ont tendance à exagérer davantage la croissance du PIB lorsque l'économie nationale est moins performante que celle du reste du monde. Je constate également que les dictatures sont moins susceptibles d'exagérer la croissance du PIB lorsqu'elles bénéficient d'une aide étrangère, étant donné qu'une croissance élevée peut entraîner la fin des flux d'aide. Lorsque j'examine les différentes sous-catégories de dictature, je trouve peu de preuves de manipulation des données dans les régimes royaux et militaires. Ces régimes s'appuient sans doute sur d'autres moyens pour rester au pouvoir, comme la répression dans le cas des militaires ou les dépenses publiques généreuses dans le cas des dictatures royales (par exemple, les États riches en pétrole du Moyen-Orient).

Dans quelle mesure cette manipulation des données économiques modifie-t-elle notre compréhension des performances économiques des différentes économies mondiales ?

La manipulation des statistiques économiques a un effet important sur notre compréhension des performances économiques relatives des différents pays au cours des dernières décennies. Par exemple, je montre dans l'article que si l'on prend les données officielles du PIB et que l'on identifie les pays dont la croissance globale du PIB est la plus élevée entre 1992 et 2013, 15 des 20 premiers pays sont classés comme non libres ou partiellement libres par l'ONG Freedom House. Cela semble indiquer que les pays non démocratiques ont obtenu de meilleurs résultats économiques que les démocraties ces derniers temps, ce qui va dans le sens de certaines idées reçues selon lesquelles la démocratie est un obstacle à la mise en œuvre de politiques favorisant la croissance économique. Cependant, une fois que j'ajuste les données pour tenir compte des manipulations qui ont lieu dans les non-démocraties, j'obtiens une image beaucoup plus nuancée, la part des pays libres dans le top 20 passant de 25 à 50 %.

Des mesures pourraient-elles être mises en place pour limiter la manipulation des statistiques officielles ?

Le FMI a créé en 1996 une série de directives appelées Normes spéciales de diffusion des données (NSDD) dans le but de promouvoir la transparence dans la production des statistiques économiques officielles. De telles politiques peuvent contribuer à réduire la manipulation des statistiques officielles, mais il est difficile d'évaluer leur impact à l'heure actuelle, car l'inscription à ce programme est entièrement volontaire. Naturellement, on peut s'attendre à ce que les pays qui n'ont rien à cacher soient les premiers à s'inscrire.

