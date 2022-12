Une étude americano-japonaise révèle que la fermeture des centrales nucléaires après Fukushima a causé plus de morts que l’accident lui-même

Cette photo prise le 14 février 2021 montre une vue aérienne de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi de TEPCO en cours de démantèlement.

Matthew Neidell est Professeur au sein Département de politique et de gestion de la santé de la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia.

Atlantico : Dans une étude récente, Be Cautious with the Precautionary Principle: Evidence from Fukushima Daiichi Nuclear Accident, vous avez analysé la mortalité causée par l'accident de Fukushima et les décisions prises par la suite. Qu'as-tu trouvé ?

Matthew Neidell : Notre article a révélé qu'après l'arrêt de la production d'énergie nucléaire après l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi, les prix de l'électricité dans tout le Japon ont augmenté. Ces augmentations ont entraîné une réduction de la consommation d'énergie. Compte tenu du rôle protecteur que joue la climatisation contre les intempéries, la réduction de la consommation d'énergie a entraîné une augmentation de la mortalité lors de températures très froides. Fait intéressant, nous avons constaté que plus de personnes sont mortes des prix élevés de l'énergie que de personnes de l'accident lui-même.

Quelle a été la principale cause de mortalité dans les deux cas ?

Après l'accident de Fukushima, la plupart des décès sont survenus à la suite de l'évacuation après l'accident. Notre article montre que l'augmentation de la mortalité due au froid due à la hausse des prix de l'énergie est principalement due aux maladies cardiovasculaires. La viscosité du sang et la vasoconstriction augmentent lorsqu'il fait froid, ce qui nuit aux personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées. Cela appelle également à la prudence à l'heure actuelle, car nous constatons une augmentation des prix de l'énergie en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. Dire aux gens d'économiser de l'énergie en diminuant le thermostat pourrait entraîner des décès supplémentaires, en particulier chez les personnes les plus fragiles.

Votre étude s'intitule Soyez prudent avec le principe de précaution. Cela signifie-t-il qu'il faut réfléchir à deux fois, voire plus, avant de fermer une usine ?

Le titre de l'article a finalement changé pour "Les effets non intentionnels de l'arrêt de la production d'énergie nucléaire" et a été publié dans le Journal of Health Economics, mais il est néanmoins enraciné dans le principe de précaution. Cela signifie certainement que nous devrions réfléchir à deux fois avant de fermer une usine. Bien qu'il y ait des risques à utiliser l'énergie nucléaire, il y a des risques à ne pas l'utiliser. Il est important de comparer l'utilisation du nucléaire à l'alternative, et les risques associés à cette alternative. Dans ce cas, le risque associé à l'alternative (combustibles fossiles) était une mortalité accrue due à des prix plus élevés.

Peut-on vous voir travailler comme un plaidoyer pour des décisions motivées par la raison plutôt que par les émotions dans l'élaboration des politiques ?

Nous devrions utiliser la raison dans toutes les décisions politiques, et notre document soutient cette notion. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas utiliser l'émotion, seulement que nous ne devrions pas utiliser l'émotion seule. Il est essentiel de réfléchir aux conséquences de toute action et de ne pas simplement réagir dans le feu de l'action.

Pensez-vous que, dans la plupart des cas, les dangers de l'arrêt l'emportent sur les dangers d'accidents survenus dans les centrales ?

Oui, nous croyons que c'est généralement vrai. Le nucléaire comporte des risques importants, mais il offre également d'énormes avantages par rapport aux sources d'énergie alternatives. Il fournit une source d'énergie fiable quel que soit le temps, contrairement au solaire et au vent, qui fournissent des sources d'énergie intermittentes qui ne répondent pas suffisamment à nos besoins énergétiques. Le nucléaire fournit également cette énergie sans produire de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques locaux, connus pour nuire à l'environnement et à la santé humaine. Bien que les risques du nucléaire soient réels et doivent être gérés avec beaucoup de soin (tels que les fusions et les déchets nucléaires), les risques sont assez faibles par rapport aux alternatives, de sorte que le nucléaire devrait être considéré comme une source d'énergie relativement sûre et fiable.