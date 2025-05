Stop ou encore

Une enquête palestinienne montre l’évolution de l'opinion des habitants de Gaza et de Cisjordanie sur le Hamas

Selon de récents sondages du PCPSR (Palestinian Center for Policy and Survey Research) et de l’ISEP (Institute for Social and Economic Progress), le soutien au Hamas chute à 6 % à Gaza, tandis qu’il reste à 29 % en Cisjordanie.