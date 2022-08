Un match de foot Algérie - France « pour conjurer le passé » !

Des joueurs algériens et français posent avant le match amical entre la France et l'Algérie au Stade de France à Saint-Denis, le 06 octobre 2001.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le président de la République en a parlé à son homologue algérien. Il a appelé de ses vœux un match de foot entre les équipes de deux pays « pour conjurer le passé ». « Un affrontement amical » qui, selon lui, fera oublier d’autres affrontements.



La dernière fois que les footballeurs français ont joué contre les footballeurs algériens, c’était il y a vingt ans. Des scènes de violences et de confusions. La pelouse envahie par les supporters algériens, la Marseillaise sifflée.

Jacques Chirac, un président qui savait se tenir, quitta, furieux, le Stade de France. Que se passerait-il lors d’un prochain match Algérie/France ? Si c’est la France qui gagne, ce sera l’émeute. Si c’est l’Algérie qui triomphe ce sera également l’émeute mais une émeute de joie…

Que faire pour éviter ces débordements ? Des effectifs policiers renforcés ? Certes mais il sera plus simple, si le match à lieu au Stade de France, de faire venir des policiers d’Algérie : ils sont plus efficaces et moins tendres que les nôtres.

Pour notre part, nous avons une autre solution : que ce match se joue en présence des seuls supporters de Liverpool.

À Lire Aussi

Le grand rabbin Haïm Korsia sauvé par le Covid ?