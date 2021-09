Un clown peut-il rendre hommage à Samuel Paty ? Oui, quand ce clown s'appelle Emmanuel Macron...

Emmanuel Macron a tenu sa promesse à Carlito et McFly lors d'une vidéo.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pour la rentrée scolaire, le président de la République s'est adressé aux élèves. A leur intention, il a enregistré une vidéo. Il leur souhaite le meilleur et plein de succès. Et comme il tient à faire « jeune », il a posé avec les photos de Carlito et de McFLy. Deux youtubeurs dont il ne peut plus se passer.

Leur compagnie le change agréablement des visages compassés de ses ministres. Quant aux élèves, tout nous autorise à penser qu'ils ne sont pas aussi débiles que le croit Macron. Ils ont, fort heureusement, d'autres horizons que Carlito et McFly.

Mais le pire est à venir. Toujours avec les photos des deux youtubeurs, le chef de l'Etat a rendu hommage à Samuel Paty. Un mélange des genres parfaitement indigne qui fait hurler les enseignants.

Chez Macron, tout n'est que comm'. Il ne respecte rien, pas même sa fonction ni la mémoire du professeur décapité. Certains pensent que si Macron avait le sens de l'honneur, il aurait posé avec la photo de Samuel Paty. C'était hors de question : l'enseignant martyr n'était pas un youtubeur...

