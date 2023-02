Ukraine, un an après : la guerre souterraine entre Wagner et le ministère de la Défense russe prend un tour impossible à ignorer

Evguéni Prigojine a accusé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d'état-major Valeri Guerassimov de « trahison » vis-à-vis des mercenaires du groupe Wagner.

Evguéni Prigojine, le patron de la milice privée Wagner, a accusé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d'état-major Valeri Guerassimov de « trahison » envers ses mercenaires. Le ministère de la Défense russe aurait délibérément arrêté de donner des munitions aux mercenaires, selon Prigojine.

Atlantico : Pourquoi le chef de Wagner a-t-il critiqué le gouvernement russe ?

Viatcheslav Avioutskii : Wagner est une entreprise militaire. L’armée conventionnelle n’était pas adaptée aux types de combats qui ont eu lieu en Ukraine et a subi beaucoup de pertes. Le gouvernement russe a demandé de l’aide pour « boucher les trous », en particulier dans les zones urbanisées. Rappelons que Poutine a donné carte blanche à un moment à Wagner, qui avait un approvisionnement meilleur que l’armée conventionnelle. La Russie a autorisé à 50.000 anciens prisonniers de faire partie de Wagner. Prigojine admet que Wagner est une organisation de crime organisé qui cherche à valoriser des talents criminels. Prigojine lui-même a fait beaucoup d’années de prison. Prigojine laisse souvent entendre que l’armée multiplie les échecs, et il se voit comme la solution en Afrique et en Ukraine.

Concernant la déclaration de Prigojine, c’est évidemment un message à l’intention de Vladimir Poutine. En effet, il y a un manque de munitions et d’obus, ce qui fragilise Wagner. Le chef des mercenaires de Wagner pense donc que le Kremlin souhaite se débarrasser de cette entité.

Pourquoi les choses ont changé pour Wagner ?

La nomination de Guerassimov à la tête des unités militaires début janvier a bouleversé les choses. Guerassimov a une hostilité envers Prigojine, pour qui ce dernier a tendance à dépasser ses prérogatives. Guerassimov n’a pas du tout apprécié les critiques de Prigojine envers l’armée russe. Aujourd’hui, l’objectif du Kremlin est de réintégrer Wagner au sein de l’armée, notamment parmi les troupes de choc, comme on peut le voir avec certaines unités cosaques ou volontaires. Le gouvernement montre à Prigojine que ses prétentions politiques ne sont pas fondées : il n'est par exemple plus autorisé à recruter de nouveaux prisonniers en Russie.

Comment cela peut se terminer ?

Prigojine a perdu une source de recrutement, et l’image de Wagner au sein de l’armée est négative. Les tensions vont monter crescendo. Mais à mon avis, la puissance de Wagner est surévaluée. Il s’agit d’une campagne médiatique que Prigojine est en train de conduire pour défendre sa boutique. Wagner existe grâce aux financements étatiques très abondants.