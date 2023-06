Twitter, la liberté d’expression et la désinformation : les inquiétantes œillères du gouvernement

Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la Transition numérique, se déclare prêt à “bannir” Twitter.

Michael Shellenberger est un militant écologiste américain. Fondateur de l'association Environmental Progress et du think tank Breakthrough Institute, il se réclame de l'écomodernisme dont il est l'un des signataires du manifeste.

Atlantico : Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la Transition numérique, se déclare prêt à “bannir” Twitter. Il affirme en outre que la liberté d'expression n'est pas un droit à la désinformation. Comment expliquer cette propension à savoir mieux que tout le monde ce qui relève de la désinformation ou non ? Et d’établir des règles à la fois pertinentes et efficaces ?

Pierre Beyssac : Sous couvert de lutter contre la désinformation, il s'agit plus d'une volonté d'établir une hiérarchie de qualité de communication, afin que la communication gouvernementale et politique traditionnelle bénéficie "de fait" d'une position favorable comme elle pouvait en disposer autrefois.

Cela souligne cruellement le discrédit dans lequel se trouve la parole publique aujourd'hui, abondante jusqu'à la saturation, souvent simpliste, outrancière, voire tout simplement fausse, polluée par les méthodes de marketing les moins éthiques.

Dans ce cadre, tous les moyens sont bons pour sortir de la mêlée et faire valoir sa propre ligne politique aux dépens des autres.

Il existe bien entendu des mouvances de propagande avec des motifs plus ou moins louables, comme on l'a vu pendant la crise du covid, souvent d'ailleurs amplifiés par les moyens médiatiques classiques cherchant à faire du buzz à bon compte.

Néanmoins, il existe des communautés de "debunkers" qui apparaissent spontanément en réponse à la désinformation. Chacun peut d'ailleurs participer et cela fait partie d'un débat public légitime. Le gouvernement, si sa position était sincère, devrait plutôt s'appuyer sur eux que sur des moyens publics inadaptés, souvent dépassés et potentiellement liberticides qui nous infantilisent.

Faute de réponse technique ou même idéologique satisfaisante à ces questions, la liberté d’expression ne devrait-elle pas systématiquement prévaloir sur ces enjeux ?

Pierre Beyssac : Le pouvoir politique traditionnel panique en face des moyens de communication actuels, qui donnent à tous à une visibilité planétaire instantanée.

Il existe un cadre juridique qui encadre la liberté d'expression en France. Tout n'est évidemment pas permis, et des recours existent.

Or le temps de la justice est un temps plus long, ce qui colle mal avec les désirs d'instantanéité et de court terme du politique.

Il est donc tentant pour le politique de couper là comme ailleurs les garanties, notamment en obligeant les acteurs privés à mettre en œuvre des moyens autonomes de censure privée.

C'était par exemple ce que tentait la loi Avia, qui a été complètement détricotée par le conseil constitutionnel. Le gouvernement ne semble pas avoir appris la leçon et continue à s'acharner, avec la loi SREN ("loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique") qui élargit sensiblement les pouvoirs discrétionnaires de l'administration sur les blocages Internet.

Bien entendu le gouvernement, pour appuyer sa position, n'hésite pas à forcer le trait sur les dangers supposés de la liberté et sur les personnes qu'il est censé protéger.

Le progrès ne dépend-t-il pas justement de la liberté d’offenser, d’offusquer, outre la liberté d’expression ? Quels sont les risques à vouloir écraser cette liberté au nom d’une forme de bien-pensance ?

Pierre Beyssac : Le danger est d'abord de faire d'Internet une nouvelle télévision : un système où l'expression publique est aseptisée par un oligopole associant l'État et quelques très grandes plateformes à forte audience. On observe d'ailleurs déjà cette tendance sur certains réseaux sociaux comme Facebook.

Le débat public n'en sortirait évidemment pas grandi. On retomberait dans les travers du système médiatique ancien.

Cette volonté de “bannir” Twitter s’inscrit-elle dans une réflexion qui vise à éteindre la liberté d’expression de manière étatique ? Avec quels exemples similaires pouvons faire un rapprochement ? Surtout, comment expliquer cette volonté de censure organisée ?

Pierre Beyssac : Le politique français semble nostalgique de l'époque où il pouvait contrôler toute expression publique à large audience, dont les grands médias, et notamment la télévision, étaient seuls dépositaires.

LREM a notamment élargi les pouvoirs de l'ARCOM, issue de la fusion du CSA et de la Hadopi. Le CSA avait pour vocation d'attribuer les fréquences hertziennes pour la radio et la télévision. Le législateur lui a donné à l'époque des prérogatives de protection du pluralisme sur cet espace limité, dont découlaient des missions de régulation, autrement dit de censure.

Sur Internet, espace quasi illimité, la mission de pluralisme de l'ARCOM n'a plus un rôle aussi crucial. Il ne reste donc la volonté de censure rapide et d'influence de l'État sur l'expression publique.

La communication de l'ARCOM va systématiquement en ce sens, et il est significatif qu'on ne l'entende pas sur les initiatives de modération à l'emporte-pièce des réseaux sociaux (comptes réseaux sociaux fermés trop hâtivement et pour des raisons futiles).

Au-delà des questions idéologiques, quelles sont les chances de réussite de Jean-Noël Barrot dans son projet de “bannir” Twitter ? Faut-il craindre une nouvelle tentative vouée à l’échec et, à terme, une énième décrédibilisation de l’État ?

Pierre Beyssac : Les chances que le ministre arrive réellement à mettre à exécution cette menace sont très faibles. La menace semble donc présomptueuse.

Rodomontade pour afficher un État fort par un coup de bluff ?

Le ministre a également émis une intention de procéder au même blocage au niveau de l'Union Européenne entière, qui n'a, quant à elle, aucune chance d'aboutir. Nos partenaires européens sont souvent plus raisonnables que les nostalgiques de l'influence impériale française.

Il est regrettable qu'après 30 ans d'évolution technologique les partis traditionnels en soient restés à la nostalgie de la télévision des années 60, sur laquelle ils exerçaient un contrôle éditorial fort. Il est temps d'évoluer !

Retrouvez également l'analyse et le point de vue de Michael Shellenberger :

Michael Shellenberger : L'image que nous avions des journalistes était celle de croisés pour la vérité contre le pouvoir. Mais aujourd'hui, les journalistes se battent pour le droit des puissants de censurer leurs concurrents.

Tous les progrès ne dépendent pas seulement de la liberté d'expression, mais spécifiquement de la liberté d'offenser les gens, affirme Kathlee Stock (@Docstockk). La plus grande menace pour la poursuite des progrès est donc la peur d'offenser.

Les gouvernements du monde entier répriment la liberté d'expression. Ce qu'ils demandent, c'est la possibilité de lire des messages texte cryptés privés et d'envahir les maisons à la recherche de faux discours. Leurs revendications vont donc bien au-delà de ce que le Complexe industriel de la censure a pu s'en tirer au cours des six dernières années.

Et les choses empirent. La semaine dernière, l'Union européenne a annoncé qu'elle punirait Twitter pour s'être retirée de ses lois de censure soi-disant "volontaires". "Twitter quitte le code de conduite volontaire de l'UE contre la désinformation", a déclaré le principal censeur de l'UE, Thierry Breton, "Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale en vertu de [la loi sur les services numériques ] DSA à partir du 25 août. Nos équipes seront prêtes pour l'application."

Politico supplie de différer. Le complexe industriel de la censure, a-t-il écrit la semaine dernière, est une «théorie du complot non prouvée qu'un groupe d'universitaires, de groupes de réflexion, de techniciens et d'employés du gouvernement de gauche s'est coordonné pour faire taire les électeurs de droite avant les votes nationaux. Pour être clair (en vous regardant, Twitter Files), rien de tout cela n'a été prouvé, et il existe des preuves que les voix de droite ont une présence en ligne plus importante, et non plus petite, par rapport à celles de gauche.

Mais ce n'est pas sans preuve. En fait, l'existence, le financement et les actions du complexe industriel de la censure sont extrêmement bien documentés à ce stade. Sur des milliers de pages de poursuites judiciaires des procureurs généraux, des milliers de pages de rapports et de témoignages du Congrès et des centaines de pages de fichiers Twitter et Facebook eux-mêmes, il est clair qu'il s'agissait d'une campagne hautement coordonnée par les hauts responsables de la Maison Blanche, les agences gouvernementales et le gouvernement. -des sous-traitants financés pour exiger que Twitter, Facebook et d'autres sociétés de médias sociaux censurent, selon leurs propres termes, le contenu « souvent vrai », y compris sur les effets secondaires des médicaments, à la fois pour empêcher le public de le voir, mais aussi pour diffuser des informations erronées au nom de un agenda politique.

Politico n'a notamment fourni aucune source ou lien pour étayer son affirmation selon laquelle "il existe des preuves que les voix de droite ont une présence en ligne plus importante, et non plus petite, par rapport à celles de gauche". La raison pourrait être qu'une telle « preuve » est une seule étude hautement sélective tentant de généraliser l'ensemble de l'expérience des médias sociaux à travers le prisme d'un cadre gauche-droite obsolète et simpliste.

L'image que beaucoup d'entre nous ont des journalistes est Robert Redford et Dustin Hoffman dans "All The President's Men", ou les journalistes dans "Spotlight", "She Said" et "The Post". Ce sont des chercheurs acharnés de la vérité, déterminés à surmonter tout obstacle sur leur chemin pour la découvrir et la rapporter au monde. Ils préconisent de donner la parole aux sans-voix et de découvrir les abus de pouvoir secrets et dangereux de la part de tous, des hauts fonctionnaires aux puissants dirigeants d'entreprises en passant par les chefs religieux.

Mais le comportement réel de nombreux journalistes d'aujourd'hui dans les grandes entreprises de médias d'information est exactement le contraire. Ils complotent secrètement avec l'Aspen Institute, entre eux et avec les dirigeants des médias sociaux sur la façon de tuer les histoires préjudiciables au président. Et ils aident les anciens directeurs et « boursiers » de la CIA à répandre des théories du complot ridicules, notamment que les Russes ont volé les élections de 2016, contrôlé Donald Trump à travers une vidéo de prostituées urinant sur lui et avaient d'une manière ou d'une autre volé l'ordinateur portable de Hunter Biden.

Plutôt que de citer des points de vue différents, ces journalistes dénoncent leurs ennemis. Ils ont rejeté comme «raciste» et comme une «théorie du complot démystifiée» que COVID-19 aurait pu s'échapper d'un laboratoire chinois tout en insistant sur le fait qu'il était en quelque sorte moins raciste et tiré par les cheveux de croire que le virus a parcouru 1 000 miles de la campagne avant de rendre malade quelqu'un à un «marché humide en direct». Et ils ont exigé que Twitter supprime la plate-forme des voix défavorisées comme le journaliste de Twitter Files, Alex Berenson.

Pourquoi tant de journalistes participent-ils à la guerre contre la liberté d'expression, y compris la plateforme de médias sociaux la plus libre, Twitter ? L'été dernier, Berenson a publié des documents montrant des journalistes de CNN et d'Axios, exhortant Twitter à suspendre Berenson pour avoir critiqué les vaccins. "C'est comme si les bibliothécaires brûlaient des livres", a-t-il déclaré à Public hier. « Pourquoi les journalistes attaquent-ils les journalistes ?

Dans son attaque contre les fichiers Twitter, Politico répète la ligne du parti de l'UE, du Parti démocrate et de l'industrie de la censure au sens large. "Ce qui est inquiétant ici, c'est comment les efforts pour arrêter l'ingérence étrangère, les discours de haine et d'autres influences malveillantes sur la démocratie américaine sont militarisés de manière à servir un programme politique", écrit Politico. "... ce travail consiste à obliger les plateformes à rendre compte de leurs propres conditions de service et politiques de lutte contre les discours préjudiciables en ligne."

En tant que telle, l'attaque Politico sur les fichiers Twitter fait partie du Wokeism, ou idéologie de la victimisation, qui est la sous-structure organique de la superstructure du complexe industriel de la censure. Tout discours offensant, qu'il s'agisse de dire que les catastrophes naturelles sont en déclin ou que les hommes natals ne sont pas des femmes, est, à première vue, « nuisible » et doit donc être censuré.

Après avoir affirmé de manière catégorique que les médias sociaux favorisent les voix de droite par rapport aux voix de gauche, Politico écrit : « Mise en garde : cet article a été rédigé en collaboration avec l'Institute for Strategic Dialogue, un groupe de réflexion basé à Londres spécialisé dans le suivi des extrémistes en ligne qui a été accusé de faire partie de ce "complexe".

L'Institute for Strategic Dialogue est en effet l'une des 50 principales organisations de censure au monde, identifiée par Matt Taibbi's Racket, et l'un des principaux bras de propagande des gouvernements américain et britannique, recevant des fonds du Département d'État américain. Il ment actuellement et diffuse de la désinformation sur mon point de vue sur le changement climatique. Et nous, chez Public, l'avons récemment surpris en train de mentir à propos du «discours de haine», classant à tort les Tweets critiquant George Soros et le Forum économique mondial comme «antisémitisme», lui permettant de répandre le grand mensonge selon lequel le «discours de haine» augmente, en particulier sur Twitter.

Pour Politico, l'adoption complète du message de l'ISD résulte d'un alignement politique et, peut-être, d'argent. Axios recevait de l'argent publicitaire de Pfizer, y compris la création d'une vidéo défendant le pouvoir monopolistique et les prix de Big Pharma, lorsque son journaliste, Ashley Gold, a envoyé un e-mail à Twitter pour demander pourquoi il n'avait pas dé-plateforme Berenson. Nous avons envoyé un e-mail à Politico et Axios pour obtenir des commentaires, mais nous n'avons pas eu de réponse.

Malheureusement, ces motivations financières semblent être la règle et non l'exception. Le Guardian prépare en ce moment un article à succès sur les organisations de conservation des baleines pour s'être opposées au développement industriel de l'énergie éolienne au large de la côte Est tout en prenant de l'argent aux sociétés d'énergie éolienne qui en bénéficieraient. Pfizer a versé de l'argent dans les médias d'information pour promouvoir non seulement son vaccin, mais aussi la répression des discours défavorisés, comme celui de Berenson. Et des groupes comme l'ISD disposent d'un vaste financement des contribuables américains pour lancer des "études" que les journalistes de la BBC, de Politico et d'autres médias d'information n'examinent pas.

Pourquoi les journalistes attaquent-ils les journalistes et exigent-ils la censure ? Il est clair qu'il existe à la fois des raisons culturelles et idéologiques organiques, ainsi que des motivations politiques partisanes. Mais il y en a aussi des financiers. Considérez les attaques des médias de masse contre Joe Rogan, dont le modèle de podcasting a éloigné les téléspectateurs des médias traditionnels et bouleversé l'économie de l'industrie de l'information. En d'autres termes, ce n'est pas seulement que des journalistes indépendants de Substack comme Berenson menacent les orthodoxies de l'establishment. C'est aussi que nous menaçons la crédibilité et la viabilité des médias.

