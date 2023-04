Un SMS de Marlène Schiappa envoyé à Isabelle Rome, après la publication de l'interview dans Playboy, a été dévoilé par Le Canard Enchaîné.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Isabelle Rome, qui a succédé à Marlène Schiappa au portefeuille de l’égalité femmes hommes, n’a pas apprécié que la bouillante Marlène pose pour Playboy. “Ça ne fait pas avancer la cause des femmes”, a-t-elle dit. Mais ça fait, à coup sûr, avancer la cause de Marlène Schiappa.

Cette dernière a piqué une colère en lisant le texte d’Isabelle Rome.

Et elle a réagi avec vigueur.

“Tu n’es qu’un sac à main de deuxième main”, lui a-t-elle lancé. Une invective délicieusement surannée qui prouve la culture de Marlène Schiappa. Tout cela, et nous n'y sommes pour rien, est très féminin. Comme le sont les sacs. Ce qui nous autorise une fois n’est pas coutume, à parler de crêpage de chignons.

Un duel aux sacs à main entre Marlène Schiappa et Isabelle Rome, ça aurait de la gueule. Là, nous n'avons aucun doute sur son issue. Les sacs à main de deuxième main sont en effet plus robustes et plus solides que ceux de première main. Pauvre Marlène !

À Lire Aussi

Marlène Schiappa, Playboy et la warholisation du macronisme