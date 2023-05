"Tsunami" de Marc Dugain : le quotidien frénétique d'un président submergé

"Tsunami" de Marc Dugain est publié aux éditions Albin Michel.

Tsunami

De Marc Dugain

Albin Michel

Parution en avril 2023

272 pages,

21,90€

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Un nouveau locataire occupe l'Elysée. Cet ex-candidat est un outsider soutenu par les GAFAM, issu plutôt du monde des start-up que du sérail politique classique. Nous suivons les réflexions de ce président atypique au rythme effréné de ses rendez-vous publics et privés. Nous vivons avec lui la découverte de l'exercice difficile et solitaire du pouvoir délaissant bien vite l'idéalisme pour une réalité souvent cynique autour des grands enjeux

POINTS FORTS

Le choix de l'auteur d'écrire à la première personne nous plonge immédiatement dans le quotidien de ce président et nous fait ressentir rapidement une empathie pour ce personnage confronté à un monde dont il ne possède pas tous les codes.

La force de ce portrait est de rester tout en nuance. L'auteur réussit avec brio à rendre son personnage « jupitérien » et « en même temps » attachant dans sa façon naïve d'aborder la fonction. Il est tout à la fois capable de se servir de son meilleur ami pour nourrir son ambition et d'escroquer sa femme que de traiter avec délicatesse la mère qui a porté sa fille. Le président est finalement un homme comme un autre.

Ce roman aborde tous les grands sujets qui préoccupent la société actuelle : le réchauffement climatique, les nouvelles technologies, les GAFAM, les scandales financiers, la GPA, la radicalisation, la démocratie, les manifs, les rapports de force internationaux...

QUELQUES RÉSERVES

L'envie de découvrir la suite de ce parcours de vie hors du commun...

ENCORE UN MOT...

Le titre est judicieusement choisi. Nous avons effectivement l'impression d'un président qui doit jouer les pompiers en affrontant tout un tas de problèmes à la fois : à peine a-t-il comblé une brèche que la catastrophe suivante est prête à le submerger et finalement l'engloutir.

UNE PHRASE

«Le président est le mâle alpha d'une meute qui le met à mort à la moindre faiblesse. (…) J'avais mesuré cela avant de m'engager mais pas à ce point là, je dois le reconnaître. D'autant que je ne viens pas du sérail, de leur sérail. » P. 26

« La démocratie est une croyance aussi forte qu'une religion. Elle est aussi l'illusion de croire que l'électeur a autant de pouvoir entre les mains que les actionnaires des multinationales et leurs laquais. » p. 21

L'AUTEUR

Marc Dugain né en 1957 au Sénégal est riche d'expériences de vie très différentes : il passe un diplôme d'expert-comptable, mène des expériences entrepreneuriales dans la finance et l'aéronautique avant de se lancer dans l'écriture à l'âge de 40 ans avec un premier roman La chambre des officiers sur les gueules cassées de la Grande Guerre portée à l'écran en 2001. Il se consacre depuis à l'écriture et à la réalisation. Il fait partie des romanciers français les plus reconnus.

