Trois blessés graves dont deux dont le pronostic vital est engagé…

Villerupt, une petite commune de Meurthe-et-Moselle.

Non, ça ne s’est pas passé à Marseille.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans la cité phocéenne, on tue beaucoup. Et on en parle énormément. Mais la ville de Marseille n’est pas la seule à monter sur le podium de la barbarie.

Ça s’est passé dans un point de deal de Villerupt, une petite commune de Meurthe-et-Moselle. Un gros dealer a été attaqué par une bande rivale. On l’a rué de coups avec des matraques télescopiques. Puis ses agresseurs l’ont déshabillé et lui ont uriné dessus.

Ils ont tout filmé et diffusé les images sur les réseaux sociaux. Ça leur fait de la pub et c’est destiné à terroriser d’éventuels concurrents.

Puis, est venue l’heure de la vengeance et des représailles. Armés de Kalachnikov, les comparses du gros dealer ont tiré sur la bande de ses agresseurs. Bilan : trois blessés graves dont deux en urgence absolue. Certains se réjouissent avec un « tant mieux, tant que ça se passe entre eux ». Ils ont tort. Ça peut se passer avec d’autres et ailleurs.

