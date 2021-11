Tricheur compulsif, M. Darmanin perd toute mesure

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Délinquance à Paris : tout va bien, trompette M. Darmanin. Voyez les chiffres : du 3e trimestre 2020 au 3e trimestre 2021, cambriolages, vols à la tire, violences, que de fortes baisses.

Honteuse manipulation, car ce 3e trimestre 2020 a subi de plein fouet l'explosion criminelle post-confinement (16 mars-11 mai). Les malfaiteurs mettant alors les bouchées doubles, ces chiffres paroxystiques ne peuvent nullement fonder un calcul honnête. Voici les faits :

1°) Statistiques du Ministère de l'Intérieur (SSMSI)

2°) l'escroquerie chiffrée de M. Darmanin

De là, deux hypothèses également inquiétantes : ou le préfet de police a froidement menti à son ministre ; ou celui ci a menti lui-même, en connaissance de cause.

Or comparé - là, honnêtement - au 2e trimestre 2021, le 3e trimestre de l'année en cours est exécrable : coups et blessures volontaires, + 6% ; vols avec armes, + 5% ; vols violents, + 3% ; vols sans violences, + 13% ; cambriolages (logements), + 4% ; vols de véhicules, + 7% ; vols dans les véhicules, + 14%. Éclairons ces arides pourcentages : +5% de vols avec armes, ce sont des dizaines de braquages EN PLUS de tous ceux, antérieurs, eux-mêmes déjà nombreux.

Autre enfumage-Darmanin, sa lutte contre les "supermarchés de la drogue" (écartons ici les massives saisies de la douane). Prenons Marseille et ses ± 160 points de deal des quartiers nord : Frais-Vallon, La Castellane, La Paternelle, Campagne l'évêque, etc. Selon nos sources de terrain, la police y lance environ deux opérations coup de poing par mois, ± 25 par an. Lors desquelles, disent ces policiers, les saisies sont maigres (8 kg. de hasch par-ci... 15 kg. par-là...).

Soyons généreux : ce showbiz marseillais confisque ± 500 kg de cannabis par an. Or la France fume une tonne de cannabis par jour ! (de 350 à 400 t./an). Preuve du bidonnage-Darmanin : dans la rue, à Marseille ou ailleurs, le prix de détail du cannabis reste stable. Si ces raids impactaient vraiment ce trafic, ces prix bondiraient - comme lors du confinement, du fait de la passagère difficulté à réassortir les stocks.

Plus largement, quel est l'état de la sécurité en France, à l'automne 2021 ?

Lisons quelques titres de ces dernières semaines :

- Le pillage des campagnes continue : "Les viticulteurs à l'affût des voleurs de raisin",

- À Marseille "scènes de guérilla urbaine" au Palais omnisport, envahi et ravagé par des meutes de voyous,

- Nantes, janvier-septembre 2021 : 44 fusillades entre gangs, 11 blessés,

- "Plus de 100 agressions par jour contre les représentants de l'autorité en France" : Chaque jour, des policiers menacés, dénoncés, attaqués par des meutes hostiles, voire lynchés ; de même, autour des zones hors-contrôle, "destruction systématique" de ces caméras de vidéosurveillance qui gênent les trafics.

- Bordeaux "le trafic de drogue excède commerçants et riverains",

- Marseille (encore) : "Des habitants excédés par les cambriolages à répétition".

Pourquoi ce chaos criminel ? Quelques pistes permettent de comprendre : partout en France, "les squats se multiplient" ; "Pourquoi les étrangers en situation illégale ne sont presque jamais expulsés ?" "La justice débordée par la violence des mineurs non-accompagnés".

Tout cela, les Français le lisent et, mieux encore, l'éprouvent au quotidien. C'est pourquoi, bidonnages-Darmanin ou pas, la sécurité reste la "préoccupation déterminante pour les Français dans leur choix de vote" [à la présidentielle].

Pour conclure, élevons le débat. Comme disait le splendide Alexandre Vialatte, "L'homme passe son temps à essayer de vider la mer avec une cuillère à café et il rêve d'une cuillère à soupe". M. Darmanin ne rêve pas d'une cuillère à soupe - il l'invente. Reste à voir si les électeurs apprécieront l'entourloupe.//