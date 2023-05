L’affaire autour du roman de Bruno Le Maire a prodigieusement énervé Emmanuel Macron. D’après Le Canard enchaîné, toujours bien informé, il s’est fâché.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Quand les ministres sont en déplacement, ils sont accueillis par les huées et le bruit des casseroles. Ministre est de nos jours un métier difficile et à risques.

Mais pour Bruno Le Maire pas de huée ni de casserole. On a trouvé mieux : des pancartes avec “Tu es dilaté” !

Les Français, certes n’ont pas lu “Fugue américaine” mais ils connaissent tous les passages pornographiques de son ouvrage. Avec “je suis dilatée comme jamais” et “je mouille”. Ça restera dans les annales.

Et ce n’est pas le soutien de Marlène Schiappa qui va arranger les choses : elle est elle-même auteur de livres qu’on qualifiera poliment d’érotiques. Qui se ressemble s’assemble !

L’affaire a prodigieusement énervé Emmanuel Macron. D’après le Canard Enchaîné, toujours bien informé, il s’est fâché. Voici en substance ses propos : Bruno Le Maire ferait mieux de faire son job de ministre plutôt que d’écrire des livres. Et - citons encore le Canard Enchaîné - cette dernière pique : “Et en plus des passages érotiques…” Non, pas érotiques, monsieur le président, mais simplement pornographiques.

Nous attendrons donc longtemps le prochain livre du ministre de l’Economie. S’il y en a un, gageons que son héroïne ne sera pas “dilatée comme jamais” !